7 тыс раз жители Подмосковья обратились за помощью через приложение «112 МО»

С начала этого года через приложение «112 МО» жители и гости региона обратились за помощью в службу спасения более 7 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Большинству обратившихся требуется помощь медиков, а также полиции и ГИБДД.

Помимо вызова специалистов экстренных оперативных служб, приложение обладает такими функциями как: отслеживание движения бригад скорой помощи и службы газа на вызов, помощь в оформлении ДТП по европротоколу, помощь в поисках пропавшего родственника (поиск по медицинским учреждениям), функция «Связанные контакты», позволяющая видеть местоположение родных и близких на интерактивной карте и многое другое.

Удобство использования и оперативность реагирования делают приложение «112 МО» незаменимым инструментом для всех жителей региона.

В Московской области создано Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений.



Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.