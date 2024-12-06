7 спортобъектов открыли и реконструировали в Балашихе за последние пять лет

Балашиха всегда была и остается спортивным городом. Более 295 тысяч жителей округа ведут активный образ жизни и тренируются на стадионах и площадках, у нас развиваются больше 60 видов спорта, работает более 70 спортивных клубов, учреждений и секций. 7 спортобъектов открыли и реконструировали в Балашихе за последние пять лет, сообщает пресс-служба председателя Совета ОМСУ Геннадия Попова.

Благодаря поддержке президента Владимира Путина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева у нас есть возможность делать все для того, чтобы развивать спорт и культуру здорового образа жизни в городе, насыщать его новыми идеями и новыми объектами, открывать новые возможности для талантливых ребят Балашихи.

«За последние 5 лет в Балашихе открыли и реконструировали семь объектов, среди которых стадион «Труд» и футбольное поле в парке «Пехорка Лес». Большое внимание уделяем вопросам реконструкции и строительству новых спортивных учреждений. Осуществляем строительство как за счет бюджетных средств, так и за счет привлечения инвесторов», — рассказал председатель Совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов.

По просьбам жителей в прошлом году начался капитальный ремонт спорткомплекса «Орион» в Железнодорожном. Уже готово футбольное поле с подогревом, полностью завершится масштабный ремонт до конца года. Также на территории стадиона «Орион» работает первая крытая ледовая арена. Здесь уже занимаются воспитанники хоккейной школы. А также команда Московской области по слэдж-хоккею «Гвардия», игроки которой — участники специальной военной операции. Также прорабатывается вопрос реконструкции стадиона «Керамик».

Открытие новых ледовых арен и других объектов, реализация партийного проекта «Детский спорт» и народной программы позволяет значительно расширить охват жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, который за последние пять лет увеличился более чем на 100 тыс. человек.

Спортсмены Балашихи регулярно показывают высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях, укрепляя позиции округа на спортивной арене.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.