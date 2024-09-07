7 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

7 сентября отмечают несколько необычных дат — Всемирный день уничтожения военной игрушки и День барабанщиков. Также празднуют День рассказывания историй о летних путешествиях, годовщину Бородинского сражения и День рождения Александра Куприна.

Всемирный день уничтожения военной игрушки

Эту дату отмечают с 1988 года по предложению Всемирной Ассоциации помощи сиротам и детям, которые лишены родительской опеки.

Согласно основной идее, мальчикам предлагают отказаться от милитаризированных игрушек. Военные машинки, танки и фигурки солдатиков обменивают на более миролюбивые, мягкие игрушки, настольные игры и конструкторы.

День барабанщиков

7 сентября поздравляют с профессиональным праздником тех, кто играет на ударных музыкальных инструментах. День барабанщика начали отмечать в 1896 году.

Именно тогда на Олимпийских играх команда из Швейцарии вышла на стадион под военные барабаны.

Годовщина Бородинского сражения

Именно 7 сентября 1812 года произошло одно из крупнейших боестолкновений французских и русских солдат во всей Отечественной войне. Они сражались друг с другом в 125 километрах к западу от Москвы.

Французские войска наступали на Бородино. Однако русские солдаты на протяжении шести часов отражали атаки противника. В той битве Российская империя потеряла 38 тыс. солдат, а противник — 58 тыс.

Отечественные войска отступили, но армия сохранила боеспособность. Затем главнокомандующий Кутузов воевал с противниками руками партизан. К концу декабря всех французов выгнали из страны.

День рассказывания историй о летних путешествиях

7 сентября нельзя участвовать в больших мероприятиях. В эту дату рекомендуется встречаться с друзьями, отдыхать и обсуждать, как прошло лето.

При этом отмечается, что немаловажным фактором является возможность поделиться с собеседниками положительными эмоциями и выслушать их истории.

День рождения писателя Александра Куприна

Писатель родился 7 сентября в 1870 году в Пензенской губернии. В 1874 переехал в Москву. В 1880 году поступил во Вторую московскую военную гимназию и начал учиться сочинять стихи.

В 1889 году произведение Куприна «Последний дебют» публикуют в «Русском сатирическом листке». С тех пор поэт регулярно писал стихотворения и публиковался в газетах Российской империи.

Именины

В этот день именины у Ивана, Владимира и Моисея.