7 подмосковных экологических маршрутов вошли в реестр Минприроды РФ

Министерство природных ресурсов и экологии РФ опубликовало реестр экологических троп и туристских маршрутов на ООПТ федерального значения. В него вошли 7 подмосковных проектов в двух ООПТ, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Нацпарк «Лосиный остров» представил водные маршруты на байдарках до 3 и 10 км, водный маршрут на рафте, а также маршруты «Заповедный лес», «Оленья тропа» и «Орнитологическая понтонная тропа». Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник приглашает на маршрут «Дорога к зубрам».

«Наш регион — один из самых перспективных в России для развития экологического туризма и рекреации. Разумеется, подмосковные ООПТ федерального значения — флагманы в этом отношении, их сотрудники постоянно придумывают и реализуют новые проекты для посетителей. Среди ООПТ регионального значения можно отметить заказник «Журавлиная Родина» в Талдоме и Сергиево-Посадском округе, где энтузиасты заповедного дела также предлагают разнообразные маршруты, экскурсии и просветительские мероприятия. Прекрасные экологические тропы проложены в Протвине, к Пущинскому водопаду, в Горках Ленинских и других округах. Так что жителям и гостям Подмосковья есть, где отдохнуть и с пользой провести время. Просим только не забывать о режимах особой охраны в ООПТ», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Всего в Реестр экологических троп и туристских маршрутов на ООПТ федерального значения вошли 344 маршрута. Полностью ознакомиться с ним можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.