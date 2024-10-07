7 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня с профессиональным праздником поздравляют врачей и работников штабных подразделений МВД РФ. Также отмечается Всемирный день архитектуры.

Международный день врача

Его празднуют в первый понедельник октября во многих странах мира. Праздник учредили по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международной медицинской гуманитарной организации «Врачи без границ».

Профессия врача не зря считается одной из самых почитаемых и сложных. Раньше доктора использовали лекарственные травы, мази, минералы и различные ритуалы, само же врачевание называли колдовством или мистикой.

Спустя время медицина «ушла» вперед. Появились лекарства от таких страшных заболеваний, как холера, оспа, туберкулез и сибирская язва. Люди стали жить дольше, многим пациентам благодаря усердию врачей удалось облегчить страдания.

В свой праздник врачи во всем мире получают поздравления от коллег и благодарных пациентов. Медики помогают всем нуждающимся, жертвам природных катастроф, различных эпидемий, социальных и вооруженных конфликтов.

Всемирный день архитектуры

Также отмечается в первый понедельник октября. Этот день был учрежден Международным союзом архитекторов, МСА, который появился после Второй мировой войны. На тот момент он должен был решать проблему восстановления разрушенных войной городов, населенных пунктов и промышленных предприятий.

Союз архитекторов СССР стал одним из учредителей МСА и активным участником его деятельности. Сейчас в нем состоит свыше 120 национальных секций и более 1,3 млн специалистов.

На территории РФ в преддверии празднования Дня архитектуры президент России Владимир Путин издает указ о присвоении почетного звания «Народный архитектор Российской Федерации».

День образования штабных подразделений МВД РФ

Дату праздника выбрали неслучайно. Именно 7 октября 1918 года при Главном управлении рабоче-крестьянской милиции НКВД сформировали инструкторский и информационный отделы. В скором времени отделы объединили в инструкторско-инспекторский отдел, который затем стал частью инспекции Главного управления милиции. Ее сформировали в конце 1919 года.

Сотрудники штабных подразделений МВД анализируют информацию об уровне преступности и результатах борьбы с ней, занимаются решением важных задач по разработке стратегических решений и контролируют их организацию.

Фекла Запрядальница

В этот день православные вспоминают Феклу Иконийскую — святую, почитаемую в лике равноапостольной. Фекла в 18 лет обручилась со знатным юношей, однако после проповеди апостола Павла, решила не выходить замуж, а посвятить себя Богу.

Русские люди были уверены, что на Феклу все, что завяжешь, уже не развязать. Именно в этот день старались играть свадьбы.

С Феклы дни стремительно начинали таять, а ночи темнеть. Зори постепенно обретают багряный цвет. Православные были уверены — «День убегает лошадиным скаком». Старались также подмечать приметы. Если на дубе находили большое число желудей, что значит зима будет теплой, а лето плодородным.

Принята последняя Конституция СССР

В СССР последняя Конституция, позже получившая название «Брежневская», была принята 7 октября 1977 года. Она сохранила порядок конституционного контроля и указала данную функцию в полномочиях президиума Верховного совета СССР.

Документ действовал вплоть до развала СССР и принятия новой Конституции России в 1993 году.

Ликвидирован пост № 1 у Мавзолея Ленина

Пост № 1, пост Почетного караула (двое часовых) у Мавзолея В. И. Ленина в Москве учредили 26 января 1924 года. Церемониальный пост сняли 7 октября 1993 года. Приказ о прекращении несения караульной службы у Мавзолея отдал начальник Главного управления охраны.

После официального решения о снятии караула постоянным местом главного Почетного караула страны назначали Могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду рядом с Кремлем. В 1924–1935 годах постоянную вахту на Красной площади несли курсанты Объединенной командной школы имени ВЦИК. Она располагалась в Кремле, затем караул взяли солдаты кремлевского гарнизона.

С 1935 года почетный караул формировали из солдат специального кремлевского гарнизона.

День рождения президента Владимира Путина

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Отец Владимир Спиридонович участвовал в ВОВ, мать Мария Ивановна пережила блокаду Ленинграда, а потом работала на заводе. Его дед был поваром у В. И. Ленина.

В детстве он увлекался фильмами про разведчиков, занимался спортом. Является мастером спорта по самбо (с 1973 года) и по дзюдо (с 1975 года). Еще глава государства катается на горных лыжах.

Путин закончил Ленинградский госуниверситет им. Жданова (ЛГУ), международное отделение юридического факультета, а потом его направили на службу в Комитет государственной безопасности СССР (КГБ).

В 1997 году она начал работать замруководителя администрации президента РФ — начальником Главного контрольного управления. Затем стал первым замруководителя, с марта 1999 года — секретарем Совбеза страны.

В 1999 году по предложению действующего тогда президента России Бориса Ельцина Владимир Путин стал председателем правительства. Из-за неожиданного ухода главы государства с поста 31 декабря 1999 года Путина назначили исполняющим обязанности главы государства. 26 марта 2000 года он в первый раз был избран президентом.

Сейчас он избран главой государства в пятый раз. Его полномочия продляться по 2030 год.

Именины

В этот день именины празднуют Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, Степан и Фекла.