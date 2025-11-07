7 ноября в Москве и области будет дождь

Днем 7 ноября в Московском регионе ожидается от 8 до 10 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В пятницу днем в Москве и области будет облачно. Ожидается дождь. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от шести до восьми градусов тепла. Ожидается облачная погода. Возможен дождь. Ветер юго-западный, западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что 7 ноября будет сильная магнитная буря. Россиянам порекомендовали в этот день правильно питаться, заниматься физической активностью, соблюдать режим сна и водный баланс, чтобы минимизировать последствия явления.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.