7 незаконных свалок выявили в Щелковской деревне

Сотрудники эконадзора в городском округе Щелково выявили несколько случаев незаконного складирования строительных отходов. Нарушения произошли в результате того, что правообладатели земель не контролировали их состояние и целевое использование. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Свалки обнаружены в деревне Литвиново. Ранее здесь, в ходе надзорных мероприятий сотрудниками полиции был задержан водитель самосвала, с которого сбрасывались незаконно завезенные техногенные грунты. Это стало основанием для более детального обследования земель в Литвинове. В результате выявлено семь свалок лома бетона в кусковой форме, боя кирпича и железобетона, автопокрышек, древесных отходов и прочего мусора», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По итогам надзорных мероприятий правообладателям земель, пятерым гражданам, а также ООО «Футболки» и «АС Комплект» объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Собственников обязали контролировать сохранность земель и не допускать завоза и размещения отходов.

Ранее Минэкологии направило в суд исковое заявление об изъятии из незаконного владения земельного участка в деревне Литвиново, который практически полностью расположен в границах береговой полосы, водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Гречушки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе снизили число свалок вдвое, работа в данном направлении будет продолжена.