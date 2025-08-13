7 наблюдательных квадрокоптеров передали родным бойцов СВО в Сергиевом Посаде

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова и координатор Центра поддержки участников СВО и членов их семей Марина Царева передали родственникам бойцов и военнослужащим, находящимся в отпуске, квадрокоптеры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также, по заявке бойцов, «за ленточку» отправили квадроцикл, который необходим для выполнения боевых задач и оперативного реагирования.

С начала СВО трудовыми коллективами и предприятиями округа под патронатом администрации округа на передовую отправили более 200 тонн гуманитарного груза на сумму свыше 300 млн рублей. Это дизельные генераторы, комплекты обмундирования, квадрокоптеры, газовые баллоны, бензопилы, расходные и строительные материалы. Жители округа также принимают участие в сборе гуманитарной помощи. В пункты приема приносят продукты длительного хранения, одежду, средства гигиены, детали для ремонта техники и многое другое.

Гуманитарная помощь формируется на основе заявок от сергиевопосадских бойцов. Все желающие помочь могут обратиться в Центр поддержки по номеру: 8(936)157-83-37 и узнать, в чем сейчас нуждаются ребята.

Адрес Центра: г. Сергиев Посад, ул. Валовая, 50А (приехать можно в любое время по предварительному звонку).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.

В Московской области продолжается набор на контрактную службу. Вся информация опубликована на сайте: контрактмо.рф.