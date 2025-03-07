7 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно устроить праздник в честь Дня прогуливания уроков или позавтракать хлопьями, отмечая День сухих завтраков. А еще в преддверии 8 Марта празднуется неофициальный День тюльпанов.

День прогуливания уроков

Учителя и родители активно ведут борьбу с прогулами среди учеников. Однако существует один день в году, когда прогуливать разрешается — это 7 марта. В начале весны совсем не хочется сидеть за партой. При этом впереди праздник — Международный женский день.

7 марта среди учеников принято встречать весну, гулять по городу. Прилежным школьникам рекомендуется устроить выходной, а вот постоянным прогульщикам, наоборот, удивить учителей и поприсутствовать на занятиях.

День сухих завтраков

Эта дата посвящена категории злаковых продуктов питания, которые называют сухими завтраками. Многие люди по всему миру начинают утро именно с такой еды. Речь идет о злаковых хлопьях и различных снеках.

Впервые такие завтраки появились в США в XIX веке. Тогда это были прессованные отруби, которые сложно назвать вкусными. Сегодня сухие завтраки обладают хорошими вкусовыми качествами и особенно популярны среди американцев. 7 марта каждый желающий может побаловать себя хлопьями или снеками. Их можно есть с фруктами, молоком или орехами.

День тюльпанов

Многие любят весну именно из-за появления тюльпанов на клумбах. Первые упоминания об этих цветах нашли в древнеперсидских легендах и песнях. Свое название тюльпан получил из-за формы бутона, который напоминает тюрбан древних персов. Сейчас этот цветок особенно любят женщины Турции, а в Голландии его высаживают целыми плантациями.

Тюльпан не только радует своей красотой, он еще и способен лечить некоторые заболевания. Его листья используют в косметологии, чтобы улучшить цвет лица, а настойка из луковиц хорошо влияет на мужскую потенцию.

В СССР сформирован первый отряд космонавтов

Набор первых советских космонавтов стартовал в августе 1959 года. Свои медкнижки для участия в наборе предоставили свыше 3,5 тыс. человек. После прохождения строгого отбора по медицинским показателям, служебным характеристикам и соответствию критериям для собеседования выбрали всего 347 человек.

11 марта 1960 года было принято решение о создании Центра подготовки космонавтов. К февралю того же года этап психофизиологического обследования успешно прошли 29 человек. Они-то и стали финалистами отбора.

Первый отряд был сформирован 7 марта 1960 года. В него вошли Иван Аникеев, Валерий Быковский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Владимир Комаров, Алексей Леонов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Герман Титов и Георгий Шонин.

Уже через год — 12 апреля 1961 года — Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе.

Александр Белл запатентовал телефон

Американский ученый Александр Белл считается изобретателем телефона. Идея аппарата была известна еще в середине XIX века, однако окончательная реализация удалась именно Беллу.

В 1876 году 7 марта Белл запатентовал свое устройство под названием «усовершенствованная модель телеграфа». Уже через год он создал первую в мире телефонную компанию Bell Telephone Company.

День рождения актера Андрея Миронова

Андрей Миронов родился 7 марта 1941 года в Москве (хотя в документах указали 8 марта), в семье артистов. Его отцом был Александр Менакер, а матерью — Мария Миронова. С детства его окружала атмосфера творчества, поэтому поступление ребенка в Театральное училище им. Щукина не было неожиданностью.

По окончании учебы актера пригласили на работу в Московский театр сатиры, в нем он служи до конца жизни. Он играл во многих спектаклях на сцене, но самой популярной и известной ролью стал интересный и праздничный Фигаро в «Женитьбе Фигаро».

Миронов также активно снимался в кино. Он играл в кинолентах «Три плюс два», «Берегись автомобиля» и «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев» и многих других.

Кроме того, Миронов был разнообразен как актер, ему удавались различные роли: и комедийные, и трагические, и классические. Он был любим зрителями и режиссерами. В начале 1980-х годов у артиста начались проблемы со здоровьем (хроническая аневризма сосудов головного мозга). Но актер продолжал активно работать в кино и театре, много гастролировал.

Умер Миронов в Риге, где играл в спектакле «Женитьба Фигаро». Это произошло 16 августа 1987 года. Он был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Именины

7 марта именины отмечают Андрей, Афанасий, Варвара, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай Павел, Прасковья, Сергей, Степан, Федор и Филипп.