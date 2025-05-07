7 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечается Международный день планетариев, День радио, День создания Вооруженных Сил России, День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России.

День радио

7 мая 1895 года российский физик Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества выступил с демонстрацией изобретения, предназначенного для надежного обмена информационными сигналами.

Именно этот день принято считать началом создания радиосвязи. Поэтому 7 мая следует поздравлять всех, кто связан с этой отраслью. Дату ежегодно отмечают преподаватели, студенты и выпускники всех радиофизических факультетов России, а также радиолюбители.

Трудно представить, как жило бы сейчас человечество без изобретения радио. Ведь этот прибор стал основой для создания навигационных систем, мобильной связи, интернета и т. д.

Международный день планетариев

Праздник считается молодым. Впервые его провели в Италии в 1991 году. Изначально его отмечали в ближайшее воскресенье перед днем весеннего равноденствия, затем дату перенесли на второе воскресенье марта.

Но в 2023–2025 годах за праздником официально закрепили текущую дату — 7 мая. Ее привязали к началу регулярной работы первого планетария в 1925 году. Речь идет о планетарии в Немецком музее в Мюнхене.

В этот день принято знакомить общественность с деятельностью планетариев, а также пропагандировать астрономические знания.

День создания Вооруженных Сил России

Указ о создании ВС РФ был подписан президентом России 7 мая 1992 года. С тех пор эту дату считают официальным Днем создания Вооруженных Сил России, которые были сформированы на базе ВС СССР.

ВС РФ предназначены для защиты целостности и неприкосновенности территорий страны, а также отражения агрессии против нее. На сегодняшний день они включают в себя Сухопутные войска, Воздушно-космические силы, Военно-морской флот. Также есть отдельные рода войск.

ВС РФ считаются одними из самых крупных вооруженных сил в мире. В их рядах состоит более 2 млн человек.

День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России

Праздник учрежден приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации 253 от 15 июля 1996 года. 7 мая свой праздник отмечают связисты и специалисты радиотехнической службы ВМФ.

Работники этой сферы занимаются созданием и оснащением радиоэлектронным вооружением различных судов, береговых частей и учреждений ВМФ. Они также обеспечивают эксплуатацию радиоэлектронного вооружения кораблей.

Состоялось торжественное открытие Московского университета

Указ о создании Московского университета был подписан императрицей Елизаветой Петровной в январе 1955 года. Учреждение открыло свои двери 26 апреля (7 мая) того же года. Именно в этот день там были прочитаны первые лекции. Сейчас университет считается одним из старейших в России.

Университет был основан благодаря трудам Михаила Ломоносова. В соответствии с его планом там были созданы три факультета: философский, юридический и медицинский.

На сегодняшний день в МГУ им. Ломоносова обучается более 45 тыс. человек. Также у вуза есть семь филиалов, в том числе шесть зарубежных.

Именины

Именины сегодня празднуют Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Леонтий, Николай, Сергей.