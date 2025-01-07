7 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

Православные 7 января празднуют Рождество Христово, ночью пройдут богослужения. Также можно отметить необычный День распутывания лыжныx следов.

Рождество Христово

Сегодня православные христиане отмечают Рождество Христово. Этот день считается одним из важнейших праздников в жизни христиан.

Верующие отмечают в этот день годовщину рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Его родила Богородица — дева Мария — за городом, в пещере. Младенца положили в ясли, где обычно находится корм для животных. Первым Иисуса встретили пастухи, также к божественному младенцу пришли волхвы с дарами.

Перед Рождеством православные соблюдают строгий пост. В праздничную ночь в храмах проводят богослужения.

После праздника начинаются святки, во время которых также отмечают Рождество.

День распутывания лыжныx следов

Вид следов, которые лыжи оставляют на снегу, зависит от спортинвентаря. Беговые лыжи делятся на скоростные, туристические и прогулочные. У каждых полозья имеют собственный почерк. Горные карвинговые лыжи нужны для спуска по трассам с резкими разворотами, фристайл — для трюков, freeride — для катания на неподготовленной местности по нетронутому снегу. Расшифровать такие следы сложно.

Но еще день можно использовать для того, чтобы оставить на снегу собственные лыжные следы. Они могут быть в лесу, поле или на горном склоне. Это день активного отдыха.

Галилей открыл спутники Юпитера

Свое открытие Галилео Галилей совершил 415 лет назад. Он увидел спутники планеты Юпитер в созданный им 32-х кратный телескоп.

Галилей описал открытие в сочинении «Звездный вестник», а вскоре он стал самым знаменитым ученым Европы.​

На 2024 год ученым известно 95 спутников Юпитера, среди которых Галилеевы — четыре самые крупные.

Первая наряженная общественная елка в Санкт-Петербурге

7 января 1852 года в Санкт-Петербурге нарядили первую общественную рождественскую елку. Она стояла в помещении Екатерининского вокзала — сейчас это Московский вокзал. Ее украсили игрушками, фруктами, свечами и сладостями. Венчала елку звезда.

Изначально украшенную елку ставили себе богатые и зажиточные люди, но затем традиция стала всенародной. Украшенные елки стали ставить на Рождество и в домах, и на улицах.

Начало летных испытаний «кукурузника»

7 января 1928 года начались летные испытания самолета У-2. Он стал одним из самых массовых самолетов в мире. Первый испытательный полет совершил пилот Михаил Громов.

Самолет представлял собой простую деревянную конструкцию с хорошей управляемостью и устойчивостью. Благодаря этому У-2 использовали в сельском хозяйстве, отсюда и прозвание — «кукурузник».

В 1932 году был разработан учебно-боевой вариант У-2ВС, в нем можно было взять на борт шесть бомб по 8 кг. В ходе Великой Отечественной войны У-2 часто использовали в качестве легкого ночного бомбардировщика.