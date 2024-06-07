7 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

Ежегодно 7 июня во всем мире отмечают день заботы, а в российской столице — день московского ресторатора. Любители кофе уделяют внимание незнакомым заведениям с ароматным напитком, а в народе молятся святому Иоану.

Всемирный день заботы

Впервые всемирный день заботы отметили в 2022 году, и эта идея понравилась многим странам мира. Так, за 7 июня закрепился, пусть и не официальный, но очень душевный праздник.

Всемирный день заботы напоминает человечеству о том, что рядом много людей и животных, которым нужно внимание. Активисты в этот день проводят различные благотворительные акции: помогают сиротам, пенсионерам и малообеспеченным семьям с детьми. Учителя в пришкольных лагерях рассказывают о том, как важно заботиться о себе, о семье и о животных.

День московского ресторатора

Этот праздник в российской столице отметят в рамках фестиваля «Лето в Москве».

В пятницу, 7 июня, на Манежной площади состоится битва между лучшими шеф-поварами престижных ресторанов города.

Праздник в честь рестораторов еще в 2018 году утвердила Мосгордума. С того времени ежегодно 7 июня представители заведений общепита праздную профессиональный день. Как правило, в Москве проводят много мероприятий, приуроченных к приятному событию.

День незнакомой кофейни

Любители кофе во многих странах мира 7 июня отмечают необычный праздник — день неизвестной кофейни. Поклонникам ароматного и бодрящего напитка предлагают посетить какое-либо новое для себя заведение и попробовать самый необычный кофе из меню, чтобы отдать дань самой первой чашке кофе в мире.

Тем, кто не может посетить незнакомую кофейню, предлагают насладиться любимым напитком дома или на работе, а поход в заведение осуществить в любой другой день.

Иван — Медвяные росы

В православном церковном календаре праздник 7 июня значится как третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе же его называют просто Иван — Медвяные росы. Вторая часть названия появилась из-за того, что в этот день роса имеет сладковатый привкус.

Если до Ивана — Медвяных рос не удалось провести посевную ярового хлеба, то праздник является идеальным временем для этого. В этот день представители сельскохозяйственной деятельности молятся Иоану Предтечи, чтобы поля не окутывала медвяная роса, которую выделяют листья растений из-за резких температурных скачков.

Такая роса вредит растениям. Если же медвяная роса все-таки накрыла поля и огороды 7 июня, считалось, что это Божье наказание за совершенные грехи.

Именины

Именины в этот день отмечают Ян, Федор, Теодор, Иннокентий и Иван.