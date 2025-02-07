7 февраля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно активно и задорно отпраздновать День зимних видов спорта в России, а также поучиться чему-то новому в честь Дня российского бизнес-образования.

День зимних видов спорта в России

Сегодня существует большое количество зимних видов спорта и способов активного отдыха, которые весьма популярны в России. К тому же спортсмены на протяжении многих десятилетий показывают свое мастерство на соревнованиях различных уровней, завоевывая медали и устанавливая мировые рекорды.

Поэтому неудивительно, что не так давно было решено учредить новый Всероссийский праздник — День зимних видов спорта, который впервые отмечался в 2015 году, а дата для празднования — 7 февраля — тогда была выбрана не случайно.

Об идее учреждения праздника и решении отмечать его ежегодно заявил Александр Жуков, занимавший тогда пост президента Олимпийского комитета РФ. Он пояснил, что этот праздник посвящен XXII зимним Олимпийским играм, которые проходили в российском городе Сочи и стали важным событием для всей страны. Поэтому и дату первого дня решено было приурочить к годовщине открытия Сочинской Олимпиады.

День российского бизнес-образования

Впервые этот праздник отмечался 7 февраля 2017 года. Инициатором стала Русская школа управления, которая стояла у истоков становления современного бизнес-образования в России.

В настоящее время праздник отмечается в бизнес-школах, региональных учебных центрах и органах муниципального управления. Кроме того, важно и то, что в РФ сфера бизнес-образования начала свое становление в начале 2000-х годов. Сейчас она является одной из ведущих сфер деятельности.

Такой вид образования сейчас является практическим повышением компетенций руководителей, развитием навыков оптимальной работы, повышением личной эффективности.

День рождения огнетушителя

Официально первым огнетушителем считается тот, который запатентован 7 февраля 1863 года в США инженером Аланом Креем. Это был металлический цилиндр, заполненный щелочной водой, а в роли выталкивающего агента выступал сжатый воздух.

При этом первое применение стеклянных колб, заполненных водой, при тушении пожаров датируется XVII веком. Самым первым огнетушителем считается тот, который был создан в Англии в XIX веке. Для его наполнения тоже брали воду.

Огнетушители различают по способу срабатывания — автоматические (монтируются в местах возможного возникновения возгорания), ручные и универсальные, то есть комбинированного действия, по принципу воздействия на очаг огня (газовые, пенные и порошковые) и т. д.

Празднование в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»

7 февраля Русская православная церковь почитает икону Божией матери «Утоли моя печали». На иконе Богоматерь держит младенца Христа, у которого в руках развернут свиток. Левую руку Божья Матерь приложила к своей голове, как будто прислушивается к молитвам тех, кто обращается к ней в печали и скорби.

Эту икону принесли в Москву казаки в 1640 году. Ее поместили в храме святителя Николая на Пупышах в Замоскворечье. Икону начали почитать после того, как поверили, что она может исцелять. По преданию, 7 февраля одна из верующих исцелилась от иконы.

Сейчас она находится в храме святителя Николая Чудотворца в Кузнецах.

Григорьев день, Григорий-весноуказатель

В народе считалось, что 7 февраля ждали поворота к весне. 6 февраля был Аксиньин день, поэтому 7 февраля говорили: «Аксинья Григория торопит, чтобы весну не упустил, солнышко на крыши посадил».

Считали, что какой будет первая половина дня, такой будет первая половина следующей зимы. Погода во второй половине дня, по поверью, должна была соответствовать второй половине следующей зимы. Если в этот день пели синицы, то верили, что в феврале стоит ждать морозов.

Именины

Сегодня именины празднуют Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс и Филипп.