7 детских площадок установят в Дубне в этом сезоне

«Сахара» среди сосен. Именно пустынная тематика выбрана для новой детской губернаторской площадки в лесопарке на улице Макаренко в Дубне. Работы по ее установке в самом разгаре. Сейчас идет монтаж игровых элементов и ограждения. Здесь всегда много людей — в зной — спасительная тень, в холод — нет ветра. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Знаем, что это удобное место для прогулок и пользуется большой популярностью у наших жителей. Поэтому здесь мы не только поставим новый комплекс, но и увеличим саму территорию до 450 кв. м», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Эти работы завершат в ближайшие дни. Новые детские площадки в текущем году появятся и в 4 дворах, где проведено комплексное благоустройство с масштабным асфальтированием. А также на Березняка, 10 и Моховой, 6.

Монтировать детские площадки будет та же компания, которая работала в Дубне два года назад. Качество материалов и конструкций проверены временем и тысячами юных дубненцев, поэтому опасений не вызывают.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.