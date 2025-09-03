680 бутылок коньяка и водки: власти региона РФ тратят бюджет на «культпрограмму»

Mash: в Томской области закупили 680 бутылок водки и коньяка за счет бюджета

Правительство Томской области через госзакупки приобрело 680 бутылок коньяка и водки высшего качества, а также закуски в виде кальмаров, икры и сыров, утверждает Mash . По данным канала, на «культпрограмму» региональные власти потратили 1,5 миллиона рублей из госбюджета.

Областная администация закупила высококлассную водку с анисовым ароматизатором и угольно-серебряной фильтрацией и коньяк с минимум трехлетней выдержкой. На алкоголь чиновники потратили примерно 600 тысяч рублей.

Еще больше денег правительство выделило на сыры — 750 000 рублей, утверждает издание. Чиновники также закупили сельдь, зернистую икру, консервы из морской капусты, мороженого кальмара и лососевую рыбу холодного копчения. Все это вышло примерно на 200 тысяч рублей.

Как пишет Mash, в администрации Томской области объяснили, что закупили еду и алкоголь для проведения мероприятий по «культурной программе» и в рамках «прочего рабочего процесса».