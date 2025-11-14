67% россиян выбирают исполнителей по отзывам и рейтингам

Авито Услуги провели исследование, чтобы выяснить, как россияне выбирают исполнителей для решения бытовых и деловых задач, а также дали рекомендации по безопасному поиску услуг. Результаты показали, что на первый план для граждан выходит осознанный подход и доверие к цифровой репутации. Абсолютное большинство россиян (67%) при выборе специалиста полагаются на отзывы и рейтинги, а прозрачная цена является ключевым фактором для 42% опрошенных.

Главной причиной, по которой жители страны прибегают к помощи профессионалов, стало отсутствие необходимых знаний, навыков или специального инструмента (52%). Каждый пятый респондент (22%) готов заплатить за услугу, чтобы сэкономить свое время. Еще 23% россиян делегируют задачи для достижения качественного результата, которого не могут получить самостоятельно.

«Пользователи стали более системно подходить к выбору исполнителей — они проверяют не только отзывы, но и подтвержденные документы, смотрят реальные примеры работ, обращают внимание на скорость ответа. Это показывает, что люди стали более практичными и внимательными к деталям при заказе услуг», — прокомментировал Александр Куроптев, старший директор вертикали Авито Услуги.

При выборе специалиста также решающими факторами являются наличие «живых» фотографий работ (37%), вежливость в общении (31%) и наличие гарантии на работу (26%). Каждый четвертый респондент оценивает примеры работ и изучает портфолио. Еще для 20% важным фактором доверия является пройденная проверка на платформе по документам или реквизитам, а для 18% — скорость ответа на заявку.

Как отмечает, Наталья Юматова, старший директор по доверию и безопасности Авито, сегодня пользователи стали более осознанно подходить к выбору исполнителя, они действуют как настоящие риск-менеджеры, понимая, что безопасность — это целый комплекс факторов.