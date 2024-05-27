67 нарушений правил пожарной безопасности зафиксировали в лесах Подмосковья

На минувших выходных в лесах Московской области зафиксировали около 70 нарушений правил пожарной безопасности, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«За 25 и 26 мая после введения режима ограничения пребывания граждан в лесах для 11 подмосковных лесничеств, сотрудники лесной охраны Комлесхоза провели 298 патрулирований и выявили 67 нарушений лесного законодательства, в том числе 19 нарушений за въезд транспорта в леса», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Все протоколы о нарушениях направлены в отделы лесной охраны Комлесхоза для рассмотрения и принятия решений о назначении наказания.

С 1 апреля в подмосковных лесах открыт пожароопасный сезон, а с 24 по 27 мая в связи с установлением на территории земель лесного фонда IV класса пожарной опасности на территории Виноградовского, Егорьевского, Луховицкого Московского учебно-опытного, Наро-Фоминского, Ногинского, Орехово-Зуевского, Подольского, «Русский лес», Ступинского и Шатурского лесничеств установлен режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, на период действия которого введены дополнительные требования пожарной безопасности.

Жителям региона напоминают, что за поджог, который привел к лесному пожару, будет уголовная и административная ответственность:

лишение свободы на срок до 10 лет;

для физических лиц - до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц - до 2 млн рублей.

В случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщайте о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.