66 цветочных кашпо украсили остановки Пушкино

В летний период сотрудники МКУ «Пушкинское городское хозяйство» в ежедневном режиме наводят порядок на улицах и во дворах города, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проводят работы по покосу травы, уборке мусора и восстановлению дорожной разметки, а также размещают на улицах города цветочные кашпо.

«В настоящее время проводим монтаж декоративных кашпо с цветочной рассадой однолетников на центральных дорогах города Пушкино, на автобусных остановках», — рассказывает мастер МКУ «Пушкинское городское хозяйство» Екатерина Гарькина.

По шесть цветочных кашпо уже разместили на 11 остановках общественного транспорта. Они будут создавать уютную атмосферу в городе вплоть до сентября. Специалисты просят жителей бережно относиться к живым элементам декора, чтобы как можно дольше сохранять ухоженный и эстетичный вид городского пространства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.