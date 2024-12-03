659 москвичей с инвалидностью трудоустроились через чемпионат «Абилимпикс»

Власти Москвы сообщили о трудоустройстве 659 горожан с инвалидностью в 2024 году

В 2024 году с помощью чемпионата «Абилимпикс» работу сумели найти 659 москвичей с инвалидностью, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, показатель 2024 года превысил результат прошлого на 30%. Самыми востребованными специалистами стали сотрудники из промышленной отрасли, информационных технологий, торговли, сферы услуг и образования.

«Надежда Новоселова учится на повара-кондитера. После блестящего выступления на „Абилимпиксе“ ее пригласили на работу в престижный отель в центре Москвы. Артем Ледчак — победитель чемпионата в компетенциях „Веб-разработка“ и „Разработка мобильных приложений“ — получил предложение о работе от крупной ИТ-компании», — рассказал Собянин.

Яркий пример успешного трудоустройства — история Данилы Федфебелева. Став лучшим в направлении «Инженерный дизайн», он теперь возглавляет подразделение, специализирующееся на создании беспилотных летательных аппаратов с применением технологий трехмерной печати и моделирования.

В Москве действует множество инициатив по профессиональному развитию людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди них выделяются такие проекты, как «Твой путь в профессию», «Доступная работа» и «Топ-500 резюме». Более шестидесяти образовательных курсов предоставляются совершенно бесплатно.

Городские власти не только организуют обучение, но и активно содействуют в поиске работы: помогают освоить новые специальности или усовершенствовать имеющиеся навыки, а затем оказывают поддержку при трудоустройстве людей с инвалидностью.