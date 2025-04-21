65 тыс тонн семенного картофеля производят в Подмосковье каждый год

Подмосковье является одним из лидеров по производству семенного картофеля — в регионе ежегодно производится от 60 до 65 тысяч тонн, в том числе около 30 тысяч тонн реализуется за пределы области. Деятельность в этой сфере осуществляют 16 организаций, из них в 10 имеются меристемные лаборатории, которые методом микроклонального размножения производят оздоровленный исходный материал in vitro. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Наши селекционеры ведут большую работу над созданием семенного фонда отечественных сортов картофеля. Это значительно снижает импортозависимость от зарубежных аналогов. Только в прошлом году в регионе было произведено 271,5 тысяч микрорастений картофеля, полученных методом «n vitro в пробирке, 1,6 млн штук мини-клубней, 1,4 тыс. тонн семян первого полевого поколения и 57,5 тыс. тонн семян высших репродукций. Весь картофель проверяется на соответствие требованиям и сопровождается документами, подтверждающими сортовые и посевные качества», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве отметили, что 3 региональные компании являются участниками подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы. Так, ООО «Дока-Генные Технологии», АО «Озеры» и ООО «Фермерское хозяйство «СеДеК» с 2017 года в рамках данной программы вывели и зарегистрировали в государственном Реестре селекционных достижений 9 новых сортов картофеля, среди которых краснокожурные «Евпатий», «Пламя», «Взрывной» и белокожурный «Триумф», пользующиеся спросом у сельхозтоваропроизводителей и жителей региона.

На всех этапах производства семенного картофеля проводятся обязательные исследования. Работа начинается с обследования исходного материала в теплицах и лабораторного тестирования листовых проб на зараженность вирусной и бактериальной инфекцией методом ПЦР — анализа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.