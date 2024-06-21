65 юных фрязинцев стали лауреатами стипендии главы округа

Ежегодно в городском округе Фрязино проходит церемония вручения именных стипендий главы округа за высокие результаты в учебе, достижения в области науки, культуры и спорта. Это добрая традиция, которая позволяет поощрить ребят, активно проявляющих себя на муниципальных, региональных, федеральных и международных мероприятиях самой разной направленности, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

20 июня в стенах администрации г. о. Фрязино поздравили одаренных ребят с 3 по 11 класс, которые достигли высот в номинациях «Образование и наука», «Искусство», «Физическая культура и спорт». Эти школьники — гордость нашего Наукограда! Самому юному стипендиату этого года всего лишь 9 лет.

Глава наукограда Фрязино Дмитрий Воробьев поздравил школьников и их родителей с этим замечательным событием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.