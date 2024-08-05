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637 соцконтрактов заключили в Подмосковье за I полугодие 2024 года

Для открытия бизнеса, получения новой профессии или развития подсобного хозяйства жители Московской области могут заключить социальный контракт. За первое полугодие жители Подмосковья уже заключили 637 соцконтрактов, основная их часть — на поиск работы. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Социальный контракт призван помочь людям преодолеть жизненные трудности и выйти на стабильный доход. Всего мы ожидаем, что в этом году будет заключено более 1,1 тыс. социальных контрактов, на эти цели предусмотрено свыше 211 млн рублей», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Одной из главных задач социального контракта является поддержка семей и граждан, которые оказались в трудной ситуации. Важно, чтобы они могли восстановить свое финансовое положение и обеспечить достойное будущее для себя и своих близких. Благодаря социальному контракту открываются новые возможности для самореализации. Участники могут заниматься предпринимательством, создавать свои проекты и стартапы. Здесь речь идет не просто о помощи, а о создании условий для роста и развития», — подчеркнул Брынцалов.

Социальный контракт

Размер выплат

в размере величины прожиточного минимума – безработному гражданину при поиске работы и до 30 тыс. рублей за курс профессионального обучения,

до 350 тыс. рублей – единоразовая выплата на открытие своего дела, еще до 30 тыс. рублей на обучение предпринимательству,

до 200 тыс. рублей – на развитие личного подсобного хозяйства и до 30 тыс. рублей на обучение.

Кто может оформить соцконтракт?

семьи, доход которых не выше регионального прожитого минимума на душу населения,

одинокие люди с доходом ниже регионального прожитого минимума.

Что будет, если не соблюсти условия соцконтракта

Считается, что получатель не выполнил условия по социальному контракту, если он:

не смог вывести среднедушевой доход на прожиточный минимум благодаря бизнесу, хозяйству или новой работе

тратит деньги нецелевым образом, например, на личные нужды

закрыл бизнес меньше чем через год после заключения контракта.

В таком случае власти могут расторгнуть социальный контракт и потребовать вернуть деньги. Кроме того, гражданин сам вправе разорвать договоренность в любой момент по собственной инициативе. Тогда субсидию также надо вернуть.

Есть исключение: если гражданин брал контракт на поиск работы, но так и не трудоустроился в оговоренный срок, деньги возвращать не нужно. Однако последующие выплаты он не получит.

Тестирование

Претенденту на субсидию на открытие своего дела или развитие личного подсобного хозяйства необходимо пройти тестирование в отделе социальной защиты населения по месту жительства. Тест определяет уровень предпринимательских компетенций.

Заявитель, получивший неудовлетворительный результат по тестированию, будет обучаться в центре «Мой бизнес» до заключения социального контракта.

Как оформить?

Заключить соцконтракт можно в отделении соцзащиты или в МФЦ.

Также подать заявление на заключение социального контракта можно через региональный портал государственных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.