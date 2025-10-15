62 семьи из Подмосковья допущены до полуфиналов конкурса «Это у нас семейное»

62 семьи из Московской области допущены до окружных полуфиналов второго сезона конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего в полуфиналы приглашены 1523 семейные команды, сообщает пресс-служба организаторов.

Точное количество участников будет известно в первый день полуфинала. В ходе заседания члены Наблюдательного совета также утвердили график первых очных мероприятий, которые пройдут в текущем году. Команды поборются за выход в финал и главные призы — 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий и семейные путешествия.

Первый замруководителя администрации президента РФ, председатель Наблюдательного совета Сергей Кириенко, открывая заседание, отметил, что конкурс «Это у нас семейное» побил свои собственные рекорды.

«Два года назад, запуская конкурс „Это у нас семейное“, Владимир Владимирович (Путин — ред.) предсказал, что проект станет самым массовым в России. Президент как всегда оказался прав, но мы даже не ожидали насколько», — сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что в прошлом году в конкурсе зарегистрировали 587 тыс. человек, в то время как во втором сезоне количество зарегистрированных составило более 726 тыс. человек. Конкурс превзошел собственный рекорд. Это показывает отношение россиян к семейным ценностям.

Гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил, что дистанционный этап конкурса проходил 4 месяца, за это время семьям были доступны 48 заданий из разных сфер — творческие, кулинарные, спортивные, литературные, музыкальные. По итогам дистанционного этапа 1523 семейных команды допущены до полуфиналов.

В Центральном федеральном округе (ЦФО) в полуфинал приглашены 338 семейных команд, Приволжском — 284, Северо-Западном — 271, Сибирском — 161, Уральском — 156, Южном вместе с Донбассом и Новороссией — 129, Северо-Кавказском — 128, Дальневосточном — 56.

Еще в топе регионов по числу допущенных до полуфиналов участников: Петербург, Ставрополье, Москва, Московская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская и Самарская области, Краснодарский край и Удмуртская Республика.

Первый полуфинал для участников из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также Донбасса и Новороссии состоится с 13 по 16 ноября в Ростове-на-Дону. Окружной полуфинал для участников из Уральского федерального округа 27–29 ноября пройдет в Екатеринбурге, а для конкурсантов из Сибирского федерального округа — 6–8 декабря в Новосибирске.

