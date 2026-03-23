62% россиян признались, что стараются быть «как все»
Фото - © Медиасток.рф
Большинство россиян стараются поступать «как все». При этом более четверти респондентов предпочитают подчеркивать индивидуальность и выделяться из толпы, сообщает kp.ru.
В исследовании 62% участников признали, что влияние общества часто заставляет выбирать наиболее простой и одобряемый большинством путь. Респонденты отметили, что нередко одеваются, рассуждают и ведут себя так, как принято в окружении.
При этом 28% заявили, что любят выделяться в коллективе — за счет внешности, талантов или поступков.
«В юношестве, конечно, не хотелось быть как все, хотелось быть особенным, блистать красноречием, выделяться. Хотя признаюсь, с возрастом уже запал поугас, не всегда готов идти вопреки мнению большинства», — рассказал участник опроса.
«Смотря где, с кем и как. Каждый день обществу вызов не бросаю, но при случае всегда блесну талантами», — поделилась другая респондентка.
Еще 10% выбрали вариант «другое». Они отметили, что многое зависит от ситуации: иногда важно сохранить индивидуальность, а иногда — адаптироваться к коллективу.
В опросе приняли участие 1,2 тыс. россиян.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.