62 незаконно размещенных объектов торговли демонтировали в Богородском округе

На территории Богородского округа продолжается работа по трансформации нестационарной торговли и демонтажу нестационарных торговых объектов (НТО), которые не соответствуют требованиям российского законодательства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На 2025 год министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области утвержден план по демонтажу 81 объекта. На сегодняшний день из них демонтировано 62 нестационарных торговых объекта.

Мероприятия по выявлению и демонтажу осуществляются в муниципалитете на постоянной основе. В случае отказа собственника от демонтажа неправомерно размещенного объекта в добровольном порядке, администрация Богородского округа обращается в суд.

В частности, 7 сентября было демонтировали НТО по реализации плодоовощной продукции в г. Электроугли, возле ж/д станции Купавна. А 9 октября было демонтировано НТО по реализации тротуарной плитки в д. Большое Буньково, на ул. Ленинской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.