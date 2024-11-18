600 подмосковных семей с детьми с ОВЗ поддерживаются организацией «Мир для всех»

Уже 12 лет в подмосковной Балашихе есть место, где молодые люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью могут проводить свой досуг и общаться. Все это стало возможным благодаря некоммерческой общественной организации «Мир для всех». Она объединяет семьи, воспитывающие особенных детей, независимо от их возраста и диагноза. В настоящий момент у общественной организации свыше 600 подопечных. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Центр находится по адресу: Балашиха, мкр. Салтыковка, улица Островского, дом № 30 и стал для всех членов организации почти родным домом.

История организации берет свое начало с 2006 года, когда несколько семей объединились и стали проводить занятия для особенных детей у себя дома. В 2006 году активисты будущей организации основали благотворительный фонд «Благодарение». В 2008 году было открыто детское отделение, где для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) была создана доступная среда. И наконец, в 2012 году открылось взрослое отделение, где в настоящее время и занимается молодёжь, куда дети переходят после 18 лет.

«Скоро нашей особенной дочери Саше исполнится 27 лет. Когда мы с мужем создавали центр „Мир для всех“, нами двигало простое человеческое желание — сделать нашего ребёнка счастливым. Мы понимали, что для этого необходимо создать особую среду, где Саша сможет работать, отдыхать и свободно общаться. Сегодня я спокойна за свою дочь, потому что вижу, что у нее есть все необходимое для полноценной жизни», — рассказывает руководитель общественной организации «Мир для всех» Татьяна Маланина.

По вторникам и четвергам собственный автобус привозит сюда молодых людей на бесплатные занятия, где они могут попробовать свои силы в различных мастерских: кулинарной, швейной, по фелтингу (валяние из шерсти), керамике, декупажу, в аграрной. Кроме работы в мастерских для ребят есть различные развивающие занятия: музыка, фольклор, театральная студия, занятия с психологом, рисование, арт-терапия, спорт (АФК и зумба).

Жизнь в центре кипит. Помимо занятий, ребята много путешествуют по российским городам, посещают музеи и театры, концерты и кино. Многие хорошо поют и участвуют в музыкальных постановках.

Егору Казачкову 25 лет, сюда в центр он ходит уже около 10 лет. Его любимое занятие — починка и ремонт мебели. Егор сам научился этому ремеслу. Как и многие другие посетители центра, Егор мечтает в будущем продолжить заниматься любимым делом. Здесь он не только обрёл друзей, но и встретил свою любовь.

«Для молодежи самое важное – это общение и регулярные развивающие занятия. Также они очень стремятся работать и быть полезными. Мы всячески поддерживаем их в этом стремлении. Мы активно выступаем за программы сопровождаемого трудоустройства. Я надеюсь, что существующие проблемы в сфере занятости людей с ограниченными возможностями здоровья будут решены. Очень хочется, чтобы каждый из наших подопечных смог найти себя в профессии и обрести стабильность в жизни», — отметила Маланина.

В Балашихе по адресу: ул. Флерова, д. 5/2 также функционирует детское отделение организации «Мир для всех». Здесь дети с ограниченными возможностями здоровья могут получить специализированную помощь в виде занятий с логопедом-дефектологом и курсов по различным направлениям, включая сенсорную интеграцию, Томатис и АБА-терапию.

Многие занятия ведут мамы особенных детей, уже имеющие опыт в этой сфере. Сами мамы тоже могут воспользоваться услугами центра, который предлагает широкий спектр возможностей: от терапевтических встреч до дней красоты, фитнес-тренировок и творческих мастер-классов.

Более подробную информацию об организации можно узнать на официальном сайте «Мир для всех». В настоящий момент учреждение особенно нуждается в волонтерах, которые могли бы проводить групповые занятия адаптивной физической культурой для людей с ОВЗ. Чтобы больше узнать о возможностях организации, получить или предложить свою помощь, нужно обратиться по телефону: 8 (903) 227-99-43.

В регионе действует ресурсный центр для социально ориентированных некоммерческих организаций, созданный на базе «Центра инноваций социальной сферы». За последние пять лет ЦИСС провел более 200 вебинаров и свыше 2 тысяч консультаций для представителей некоммерческих организаций, а также волонтерских и добровольческих движений.

Более подробную информацию о мерах поддержки и региональных грантовых конкурсах для социально ориентированных некоммерческих организаций можно найти на сайте ЦИСС. Следить за новостями для СО НКО вы можете в региональном телеграм-канале «Ресурс для НКО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.