60 тысяч лет назад: ученые выяснили дату заселения Австралии

Ученые Университета Хаддерсфилда провели масштабное генетическое исследование, согласно которому первые люди появились в Австралии около 60 тысяч лет назад, на континент они прибывали с разных сторон, сообщает MIR24.TV .

Вопросы о времени первого заселения Австралии долгое время были предметом научных споров. Для осуществления подобной миграции древним людям необходимо было разработать средства передвижения по воде. Согласно теории «короткой хронологии», это произошло в период от 47 до 51 тысячи лет назад, в то время как «длинная хронология» предполагает, что это случилось 60-65 тысяч лет назад.

Ученые провели анализ информации, полученной из 2456 человеческих геномов. Эта обширная база данных была составлена на основе образцов, собранных по всей Океании, включая как древние, так и современные генетические материалы.

Полученные данные подтверждают, что «длинная хронология» является более вероятной. Примерно 60 тысяч лет назад люди начали свое путешествие из Сунды (древнего участка суши, включавшего территории нынешней Индонезии, Филиппин и Малайского полуострова) в Сахул (палеоконтинент, объединявший современную Австралию, Тасманию и Новую Гвинею).

