60 тыс км нагревательных кабелей в год производит подмосковная компания

На производственных мощностях Группы компаний «Специальные системы и технологии» (ССТ) ежегодно выпускается 60 тыс. км нагревательных кабелей. ГК «ССТ» является крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире производителей нагревательных кабелей и систем электрообогрева промышленного и бытового назначения. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Производственные активы ГК «ССТ» включают 4 площадки в Подмосковье, а также R&D-центр, уникальный испытательный центр, крупнейший в стране склад компонентов систем электрообогрева. Предприятия обеспечивают полный цикл производства таких систем: от разработки до выпуска продукции. На предприятиях ГК «ССТ» трудоустроено более 1 тыс. специалистов.

Системы электрообогрева востребованы в разных сферах промышленности. В частности, для обогрева трубопроводов предприятий нефтегазовой сферы. Так, совокупная протяженность трубопроводов, которые обогреваются системами подмосковного производства, уже превышает 25 тыс. км.

Помимо нагревательных кабелей и систем электрообогрева, ГК «ССТ» производит системы антиобледенения, продукцию бытового назначения (например, теплые полы), системы контроля протечки воды, гофрированные трубы из нержавеющей стали, системы охраны периметра, полимерные материалы для кабелей и электротехники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.