60 клиентов МосОблЕИРЦ выиграли 90 тыс рублей в акции «Добровольное страхование»

В Подмосковье завершилась летняя акция МосОблЕИРЦ «Добровольное страхование». Генератор случайных чисел выбрал 20 финальных победителей среди тех, кто в августе оплатил коммунальный счет со страховкой, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Всего за время акции призерами стали 60 жителей области. Каждый получил по 1500 рублей на лицевой счет для оплаты коммунальных услуг. Общая сумма выигрышей составила 90 000 рублей.

Подробнее узнать об условиях страхования можнона сайте расчетного центра.

Финальными победителями акции стали клиенты МосОблЕИРЦ с номерами лицевых счетов: 33858977, 33978280, 82032373, 34020724, 80252712, 33979337, 85080199, 39761609, 80467330, 33657465, 32560239, 33278731, 80483260, 33731973, 89436633, 33251240, 33897377, 34032763, 91509490, 81875662.