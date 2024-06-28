6 школьных команд Фрязино участвуют в олимпиаде по робототехнике

6 команд школьников города Фрязино, учеников ЦМИТ «Ноосфера» при поддержке администрации города участвуют в национальном финале Российской робототехнической олимпиады в Оренбурге. Соревнования стартовали сегодня и продлятся еще 2 дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

А до начала олимпиады ребята успели погулять по городу. Часть фрязинской делегации посетила музей истории Оренбурга и главную улицу — Советскую. Примечательно, что именно на этой улице родился и жил в детстве Аксель Иванович Берг — великий советский ученый, знаменитый своими разработками в области радиосвязи и кибернетики, основоположник отечественной радиолокации.

Немного из его биографии: во время Великой отечественной войны Аксель Иванович настойчиво продвигал необходимость создания и использования радиолокаторов, возглавлял программу по созданию советских радаров. С июля 1943 по октябрь 1944 года был заместителем наркома электропромышленности. Одновременно в 1943–1947 годах занимал пост зам. председателя совета по радиолокации ГКО. Именно в это время при непосредственном участии Акселя Ивановича в 1943 году был создан «Исток». К тому же именно Аксель Иванович Берг — один из создателей и первый директор Института радиотехники и электроники РАН, филиал которого и по сей день работает во Фрязине.

Спустя много лет подрастающие фрязинцы готовятся защищать свои робототехнические проекты в Оренбурге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов, при этом система образования постоянно развивается.