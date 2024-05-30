6 полигонов ТКО планируют рекультивировать в Подмосковье в этом году

В рамках реализации на территории Московской области нацпроекта «Экология» в 2024 году запланирована рекультивация 6 полигонов ТКО. На эти цели запланировано финансирование в размере более 20 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Это полигоны «Егорьевский» в Егорьевске, «Сафоново» в Раменском, «Воловичи» в Коломне, «Лесная» в Серпухове, «Шатура» в Шатуре и «Непейно» в Дмитровском. Все полигоны в степени готовности свыше 50%. Более чем на 80% готовы «Сафоново», «Воловичи» и «Егорьевский». Напомню, что все 39 полигонов в Подмосковье закрыты, с 2017 по 2023 год рекультивирован 21 из них», — отметил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

В ходе выездного заседания профильный Комитет Мособлдумы посетил один из рекультивирующихся полигонов ТКО — «Сафоново» в Раменском округе. Его деятельность осуществлялась в период с 1980 по 2012 год.

По словам Шапкина, сегодня полигон в процессе рекультивации, на работы выделены средства — более 2 млрд рублей.

«Уже сформировано тело бывшего полигона, обустроена система сбора фильтрата, сейчас производится вертикальная планировка и укрепление откосов и площадок растительным грунтом. Последним этапом станет посадка газона и устройство системы газосборных скважин. Также будет сделано ограждение, наружное освещение, оборудован контрольно-пропускной пункт и установлены камеры видеонаблюдения, подключенные к системе „Безопасный регион“. Планируется завершить работы в конце сентября», — сказал Шапкин.

Рекультивация проводится в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил главе государства Владимиру Путину о том, что на территории Московской области было закрыто 39 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Сейчас идет активная рекультивация, на 17 объектах этот процесс полностью завершен.