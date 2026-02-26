6 нижегородских вузов вошли в рейтинг RAEX 2026 года

сегодня в 18:36

Шесть вузов Нижегородской области вошли в локальный рейтинг университетов 2026 года агентства RAEX. Мининский университет занял второе место в Приволжском федеральном округе, сообщает ИА «Время Н» .

Агентство RAEX 26 февраля опубликовало пятый выпуск локального рейтинга вузов. В расширенный список вошли 735 университетов, в шорт-лист — 290. В прошлом году в итоговый перечень включили 295 вузов, сокращение связано с реорганизацией и перераспределением участников по другим рейтингам агентства.

Лидером ПФО стал Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова, который годом ранее занимал третье место. Мининский университет опустился на вторую строчку. Третьим стал Вятский государственный университет.

«Лидерами роста стали инженерно-технические и аграрные вузы. Так, 75% технических университетов улучшили свои позиции, а среди аграрных рост показали 64% участников. Медицинские и педагогические университеты ухудшили свои позиции», — отметил исполнительный директор направления «Рейтинги университетов» агентства RAEX Алексей Ходырев.

Также в рейтинг вошли Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н. А. Добролюбова (14-е место), Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (23-е), Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (40-е), Волжский государственный университет водного транспорта (41-е) и Нижегородский государственный агротехнологический университет имени Л. Я. Флорентьева (51-е).

