6 млн вызовов поступило на номер «112» в Подмосковье с начала года

С начала года операторы службы 112 в Московской области приняли более 6 млн обращений, что свидетельствует о высокой доверии и необходимости оперативной помощи. Ежедневно на номер «112» поступает в среднем около 35 тысяч вызовов, обеспечивая своевременную реакцию на чрезвычайные ситуации, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Основная часть обращений связана с экстренными ситуациями: более 1,8 миллиона вызовов поступают для оказания скорой медицинской помощи, 743 тысячи — для взаимодействия с полицией и ГИБДД, а 104 тысячи — для пожарной охраны.

На сегодняшний день 97% всех экстренных вызовов успешно обрабатываются через единый номер «112». Всего же в системе-112 Подмосковья работают свыше 3,8 тыс. специалистов.

Для повышения удобства и доступности системы для жителей региона постоянно расширяются возможности обращения. Сейчас граждане могут связаться с системой различными способами: позвонить по телефону, отправить SMS, воспользоваться чат-ботом или видео-чатом, сообщить о происшествии с помощью оборудования системы «ЭРА-ГЛОНАСС», а также через мобильное приложение, запущенное в 2017 году — первым в России подобным приложением.

Этот комплексный подход позволяет оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации, обеспечивая безопасность и спокойствие жителей Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.