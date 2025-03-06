6 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

6 марта 2025 года отмечают Международный день зубного врача, праздник Тимофея Весновея. Также в эту дату празднуют день рождения аспирина, 100-летний юбилей выхода первого номера газеты «Пионерская правда».

Международный день зубного врача

Каждое 6 марта во многих государствах мира отмечают профессиональный праздник стоматологов — Международный день зубного врача. В эту дату принято вспоминать о том, что важно следить за здоровьем ротовой полости. От нее напрямую зависит самочувствие человека.

Также в Международный день зубного врача важно вспоминать, что за ротовой полостью важно качественно ухаживать. Иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Изначально дату отмечали только в Соединенных Штатах, но через время традиция отмечать ее распространилась на другие страны мира.

Праздник Тимофея Весновея

Дата посвящена памяти преподобного Тимофея. Он проживал в пустыне на территории Малой Азии в VIII веке.

Будучи юношей, молодой человек пообещал себе никогда не смотреть на лицо женщин. Он сдержал слово и не нарушил обед.

Тимофей мог лечить людей. Также у него получилось изгонять злых духов.

6 марта начинали дуть теплые ветры. Поэтому в народе была популярна такая фраза: «Тимофей Весновей — уж тепло у дверей».

День рождения аспирина

6 марта 1899 года был зарегистрирован медикамент, выпускаемый под торговой маркой «Аспирин». Через несколько месяцев лекарство начали продавать в аптеках.

В начале его применяли в качестве порошка. С 1904 года медикамент начали использовать в виде таблеток.

Сначала люди знали, что аспирин только лишь уменьшает жар при простуде. Однако позже они выяснили, что у него есть болеутоляющие и противовоспалительные свойства.

100-летний юбилей выхода первого номера газеты «Пионерская правда»

Всесоюзную детскую газету «Пионерская правда» создали 6 марта 1925 года — 100 лет назад. В этот день в Москве был опубликован первый номер.

После войны денег на развитие издания не было. На первых этапах в нем работало всего несколько человек. Однако благодаря качественной работе журналистов «Пионерская правда» за короткий срок стала популярной в СССР.

С 1925 года по 1975 год тираж значительно увеличился с 20 тыс. единиц до 9,5 млн. С изданием работали крупные авторы того времени, среди которых С. Маршак, Н. Крупская, В. Маяковский и другие.

Именины

Сегодня именины у Григория, Александра, Георгия, Даниила, Захара, Константина, Ивана, Ольги, Павла и Тимофея.