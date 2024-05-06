6 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечается Международный день против диеты, День герба и флага Москвы, а также День напитков.

Международный день против диеты

Данный праздник придумали в Великобритании в 1992 году. Он призывает людей любить свое тело в его естественном состоянии и жить без ограничений питания.

В этот день пропагандируется здоровый образ жизни, проводятся мероприятия, посвященные правильному питанию, физкультуре. Важно показать людям, что они могут быть здоровыми, красивыми и независимыми.

Также вспоминают о жертвах расстройств приема пищи и бариатрической хирургии, а еще посвящают его борьбе с дискриминацией по признаку веса. День герба и флага Москвы

Данный праздник отмечается каждый год 6 мая. Современный герб столицы основан на историческом гербе, утвержденном Екатериной II, и представляет собой четырехугольный с закругленными нижними углами и заостренный в оконечности темно-красный геральдический щит. На нем изображен Святой Георгий Победоносец в серебряных доспехах и голубой мантии на серебряном коне с серебряной сбруей, поражающего золотым копьем черного змия.

Флаг Москвы представляет собой темно-красное прямоугольное полотнище с двусторонним изображением в центре развернутого от древка основного элемента герба города Москвы — Святого Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змия.

День напитков

Ежегодно 6 мая отмечается День напитков. Он был придумал в 1921 году, когда появились газированные напитки в стеклянных бутылках.

День напитков – хороший повод побаловать себя каким-нибудь новым, полезным и вкусным рецептом, приготовить свой самый любимый напиток, и насладиться им в хорошей компании или наедине с собой.

Напитки помогают зарядить людей энергией, поднять настроение.

Именины

В этот день именины отмечают Александра, Анатолий, Валерий, Георгий и Иван.