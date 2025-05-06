6 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно отпраздновать День напитков или побаловать себя любимым десертом в честь Международного дня против диеты. А в столице отмечают День герба и флага Москвы.

День святого Георгия Победоносца

Сегодня православные христиане чтят память святого Георгия Победоносца.

Георгий родился в богатой и благочестивой семье в Бейруте, его воспитали в христианской вере. Когда он поступил на военную службу, то отличался от других воинов умом, физической силой и храбростью.

Во время гонений на христиан Георгий преисполнился состраданием к ним. Он раздал имущество бедным, отпустил на волю рабов, обвинил императора в жестокости и несправедливости. В итоге Георгия заключили в темницу, где подвергли различным мучениям. Он сносил все пытки с молитвой. В 303 году его казнили.

Георгий был признан святым. В честь него проводят праздники. Он считается покровителем земледелия и скотоводства. На Руси Георгия Победоносца почитали особо. В связи с этим его изображение в итоге оказалось на гербе Российского государства.

День герба и флага Москвы

Он отмечается каждый год 6 мая. Современный герб столицы основан на историческом, утвержденном императрицей Екатериной II. Он представляет собой четырехугольный с закругленными нижними углами и заостренный в оконечности темно-красный геральдический щит с изображением Святого Георгия Победоносца в серебряных доспехах и голубой мантии на серебряном коне с серебряной сбруей, поражающего золотым копьем черного змия.

Исторический герб города был официально восстановлен в 1993 году распоряжением мэра Москвы. Новый эскиз, который используется сейчас, выполнил художник Константин Иванов.

Флаг Москвы представляет собой темно-красное прямоугольное полотнище с двусторонним изображением в центре развернутого от древка основного элемента герба города Москвы — Святого Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змия.

Всемирный день борьбы с астмой

Это ежегодное мероприятие, которое проводится в первый вторник мая. Оно проходит под эгидой Глобальной инициативы по астме при поддержке ВОЗ. Впервые этот день отметили в 1998 году в 35 странах мира. С каждым годом количество государств, где проводится данный день, увеличивается.

Главная цель Всемирного дня борьбы с астмой — привлечь внимание общественности к проблеме роста заболеваемости, повысить качество помощи астматикам и осведомленность людей об этом заболевании.

Сегодня термином «астма» обозначают приступы удушья различного происхождения. Но чаще под ней подразумевают бронхиальную астму — хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, возникающее в результате действия аллергенов и приводящее к затруднительному дыханию или даже удушью, кашлю, появлению хрипов в груди.

День напитков

Он был придуман в 1921 году, когда появились газированные напитки в стеклянных бутылках. День напитков — хороший повод побаловать себя каким-нибудь новым, полезным и вкусным рецептом, приготовить самый любимый напиток, и насладиться им в хорошей компании или наедине с собой.

Напитки помогают зарядить людей энергией, поднять настроение.

Международный день против диеты

Этот праздник придумали в Великобритании. Он появился в 1992 году. Праздник хорошо вписался в волну бодипозитива и феминизма. Данный день призывает людей любить свое тело в его естественном состоянии и жить без всевозможных ограничений питания, к слову, часто жестких и неполезных.

Также в этот день пропагандируется здоровый образ жизни, проводятся мероприятия, посвященные правильному питанию, физкультуре. Упор делается на то, что человек может быть здоровым и красивым независимо от того, какую цифру показывают весы.

В этот день вспоминают о жертвах расстройств приема пищи и бариатрической хирургии, а еще посвящают его борьбе с дискриминацией по признаку веса.

Юрий Вешний, Егорьев день

6 мая на Руси отмечался Егорьев день, или Юрий Вешний. Название этот день получил от Георгия Победоносца: именами Юрий и Егор в русской традиции передавалось имя Георгий.

В этот день обычно начинались полевые работы. Кроме того, верили, что если выгнать на рассвете в этот день домашний скот на луг веткой вербы, то это пойдет ему на пользу. Также было принято чествовать пастухов.

День рождения пилотажной группы «Стрижи»

6 мая 1991 года считается днем рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи». Тогда эскадрилья впервые выступила под собственным названием — «Стрижи».

Пилотажная группа каждый год проводит более 50 показов. Она удостаивалась звания «Лучшая пилотажная группа мира».

«Стрижи» базируются в подмосковной Кубинке. Группа регулярно принимает участие в воздушной части парадов Победы в Москве.

Именины

Сегодня именины отмечают Александра, Анатолий, Афанасий, Валерия, Георгий и Иван.