6 юным жителям Солнечногорска вручили паспорта РФ в преддверии дня работника МФЦ

Торжественная церемония вручения паспортов граждан РФ юным жителям прошла в многофункциональном центре предоставления государственных услуг городского округа Солнечногорск. Событие приурочили к профессиональному празднику сотрудников МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Самый главный документ получили трое юношей и три девушки. Ребятам напомнили, что у них появились теперь не только новые права, но и обязанности и ответственность, а также пожелали им быть достойными гражданами своей страны.

С напутственными словами молодых граждан поздравили глава округа Константин Михальков, председатель совета депутатов Марина Веремеенко, инспектор отделения по паспортной работе и старший лейтенант полиции Кристина Трофимова и заместитель руководителя солнечногорского МФЦ Татьяна Дворядкина.

«Получение паспорта — это доказательство, что человек теперь является полноправным и ответственным гражданином нашей великой родины — России. В руках этих ребят теперь больше возможностей для развития и реализации собственных планов. Мы верим в них, надеюсь, каждый внесет свой уникальный вклад в будущее нашего города», — отметил глава городского округа Константин Михальков.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.