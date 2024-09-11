6 юным жителям Шатуры вручили паспорта гражданина РФ

Паспорт гражданина РФ получили Лайла Фесик, Александра Козырь, Юлия Каликанова, Артем Хакназаров, Арина Горькова и Елизавета Маслова из округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В зале спортивно-культурного центра «Рошаль» с торжественным событием ребят поздравили заместитель главы округа Наталья Федорова и клирик Никольского храма священник Александр Филатов.

«Дорогие ребята и их родители, от лица главы округа Николая Прилуцкого и от себя лично поздравляю вас с этим важным этапом в жизни! Я желаю вам успехов, крепкого здоровья вам и вашим близким. Всегда будьте патриотами своей страны, гордитесь ей. А у ваших родителей пусть всегда будет повод гордиться вами!» — пожелала Наталья Федорова.

На память о праздничном дне у юношей и девушек останутся яркие фото и подарки.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.