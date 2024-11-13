6 юным жителям Ногинска торжественно вручили паспорта РФ

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В молодежном центре «Юность» в Ногинске Богородского округа прошла торжественная церемония вручения паспортов гражданам РФ. Этот день стал знаменательной датой для шестерых ребят, достигших 14-летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Депутат совета депутатов Богородского округа Екатерина Щербакова вручила юным гражданам документ. Она поздравила ребят со столь важным этапом в жизни, пожелала стать достойными гражданами нашей страны.

Волнительность момента вместе с ребятами разделили их родители. На память у ребят остались подарки и фотографии.

Торжественные церемонии вручения паспортов гражданина РФ проходят ежемесячно. Чтобы получение документа запомнилось на всю жизнь, необходимо при оформлении государственной услуги в МФЦ сообщить о своем желании специалисту, который принимает документы.

Вручение паспорта — это большое событие в жизни молодого человека. Этот факт знаменует для юных граждан начало взросления и самостоятельности.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.