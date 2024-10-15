сегодня в 14:07

6 юным жителям Бронниц вручат их первые паспорта РФ во вторник

Во вторник в конференц-зале администрации городского округа Бронницы состоится торжественное вручение паспортов юным бронничанам, достигшим 14-летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Шестеро ребят — четыре мальчика и две девочки, получат главный документ гражданина РФ.

С важным событием молодых граждан поздравит глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков. Директор многофункционального центра города Бронницы Мациборок Ольга расскажет о том, какие права и обязанности есть у владельца российского паспорта и о том, почему так важно беречь этот документ.

Время проведения мероприятия — 15:00.

Адрес: город Бронницы, ул. Советская, дом № 66, здание администрации (конференц-зал).

Чтобы принять участие в получении паспорта в торжественной обстановке, нужно сообщить о своем желании специалисту МФЦ при оформлении заявления.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.