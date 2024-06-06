6 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

Ежегодно 6 июня в России отмечается день национального языка, празднуется день рождения любимой игры детей СССР «Тетрис», а православные поклоняются Блаженной Ксении Петербургской.

День русского языка

Решением ООН в 2010 году 6 июня объявили Днем русского языка. Праздник намеренно приурочили ко дню рождения поэта Александра Пушкина, благодаря которому национальный язык России стал звучать по-новому.

День русского языка отмечают в том числе в Казахстане, Белоруссии и Молдавии, где население хорошо владеет языком. В праздничный день часто устраивают лекции и конкурсы, прославляя русскую речь. В народе этот праздник называют Пушкинским днем.

День рождения «Тетриса»

Первая компьютерная версия игры «Тетрис» появилась 6 июня 1984 года. Спустя чуть больше года — 18 июля 1985 года советский программист Алексей Пажитнов создал уже электронный формат игры, которая знакома советским детям.

В 2024 году культовая игра отмечает 40-летие. Пажитнов придумал «Тетрис», когда играл в пентамино — игру-головоломку, а название составил из двух слов: греческого «тетра», что переводится как четыре. И окончание от «теннис» — любимая игра ученого.

День Блаженной Ксении Петербургской

День памяти Блаженной Ксении Петербургской берет начало с 1988 года. Она обладала даром прозорливости. Рано овдовев, она ушла служить Богу.

В молитвах Ксению Петербургскую просят о защите от недоброжелателей и помощи, но только в добрых делах.

Именины

Именины в этот день отмечают Ян, Федор, Теодор, Степан, Семен, Никита, Иван, Григорий, Василий, Оксана, Ксения.