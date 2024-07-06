6 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечается Всемирный день поцелуя, а с профессиональным праздником можно поздравить кардиологов. На Руси в этот день отмечали Аграфену Купальницу.

Всемирный день поцелуя

Данный праздник придумали в Великобритании. По некоторым данным, инициатором дня стал стоматолог. Врач решил, что если люди станут чаще целоваться, то и за гигиеной полости рта начнут следить тщательнее, и к дантистам будут охотнее ходить.

Во многих городах в честь данного дня проходят конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки.

Психологи из Берлинского университета установили, что три 20-секундных поцелуя с утра способны поддерживать романтическое настроение целый день, а долгий поцелуй прекращает приступ вегетососудистой дистонии.

Всемирный день кардиолога

Это ежегодный праздник, посвященный врачам, лечащим заболевания сердечно-сосудистой системы. 6 июля в качестве праздничной даты выбрали в 2000 году по инициативе Всемирной федерации сердца.

Сердечно-сосудистые болезни — самые распространенные в мире. А кардиологи ежедневно и ежеминутно спасают жизни.

Кардиологи занимаются изучением, диагностикой, исследованиями и лечением заболеваний, связанных с патологией сердечно-сосудистой системы. Профессия требует от врача внимательности, педантичности, быстрого системного мышления, знаний в области различных диагностических методов исследований, умения работать на спецоборудовании.

Международный день Днепра

Отмечается в первую субботу июля. Этот экопраздник посвящен одной из самых спокойных и величавых равнинных рек, которая занимает четвертое место в Европе по длине и площади бассейна после Волги, Дуная и Урала.

Международный день Днепра был учрежден в 2002 году во время проведения Международного Днепровского форума общественных экологических организаций Белоруссии, России и Украины.

В естественном состоянии длина Днепра составляла 2285 км. Сейчас, когда на нем построен каскад водохранилищ, а фарватер во многих местах выпрямлен, протяженность сократилась до 2201 км. Общая площадь бассейна реки — 504 тыс. кв. км.

Аграфена Купальница

Праздник ассоциируется с купанием. Его отмечают накануне Ивана Купалы.

В этот день заранее заготавливали банные веники. Они должны были прослужить целый год. В каждый из них входила ветка от березы, ольхи, черемухи, ивы, липы, смородины, калины, рябины и других растений.

Обязательные ритуалы в данный праздник — купание и баня. Обычно при этом использовали лечебные травы, чтобы не было болезней.

В Вологодской губернии в день святой Аграфены для нищей братии среди деревни специально готовили столы с постными угощениями. Всего собирали до 300 человек. Кушали нищие за средства деревни.

Вакцина против бешенства впервые испытана на человеке

Летом 1885 года мальчика Йозефа Майстера во Франции укусила бешеная собака, и сельский врач посоветовал его матери обратиться к знаменитому в то время микробиологу и химику Луи Пастеру, который занимался разработкой вакцины против бешенства.

Женщина привезла сына в Париж, когда ученый заканчивал успешные опыты на животных. Однако у Пастера не было лицензии врача, и лечить ребенка он не имел права. Было очевидно, что без лечения мальчик умрет, и ученый решился.

6 июля 1885 года больному на протяжении 10 часов вводились сильные дозы сыворотки. Мальчик выжил, став первым человеком, вылеченным от бешенства.

В благодарность за свое спасение Майстер всю жизнь ухаживал за могилой ученого и работал сторожем в Институте Пастера.

Спущен на воду эскадренный броненосец «Орел»

Броненосец «Орел» заложили на заводе Галерный остров в Санкт-Петербурге в 1900 году. Его спустили на воду 6 июля 1902 года. В строй корабль вступил только в октябре 1904 года.

Броненосец принимал участие в русско-японской войне 1904–1905 годов. В Цусимском сражении в мае 1905 года в него произошли множество попаданий японских снарядов, однако «Орел» не потерял боеспособность.

В апреле 1921 года судно разоружили, оно превратилось в плавучий корабль-склад. Позже его разобрали на металл.

День рождения художника Марка Шагала

Шагал родился в Витебске в 1887 году в семье приказчика. Получил традиционное религиозное образование на дому. В 1906 году он приехал в Петербург, где в 1906–1909 годах посещал художественную школу.

Творчество Шагала изначально автобиографично и лирически-исповедально. Уже в ранних картинах доминируют темы детства, семьи, смерти, глубоко личностные и в то же время «вечные». Вглядываясь в архаику, в иконы и лубок, Шагал примыкает к футуризму и предугадывает будущие авангардные течения.

Он создал иллюстрации к «Мертвым душам» Н. В. Гоголя и «Басням» Лафонтена. Внес выдающийся вклад и в сценографию. К середине ХХ века его авторитет получил мировое звучание.

Работа над иллюстрациями к Библии по заказу Воллара предопределила главную тему позднего творчества художника. С 1955 года началась работа над «Библией Шагала» — так именуют огромный цикл живописных полотен, раскрывающих мир прародителей еврейского народа в эмоциональной и яркой, наивно-мудрой форме.

Именины

В этот день именины отмечают Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман, Иосиф, Корнилий, Митрофан, Петр, Святослав и Федор.