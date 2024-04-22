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6 детей из Одинцова бесплатно отдохнули на весенних каникулах в детском лагере

Шестеро детей из Одинцовского округа бесплатно отдохнули в детском лагере «Литвиново» в период весенних школьных каникул, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Бесплатные путевки предоставляются детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям из многодетных семей и детям-сиротам», — сообщила начальник социальной защиты Наталья Снегирева.

Оздоровительный комплекс «Литвиново» расположен в удивительно красивом и живописном месте Наро-Фоминского округа. В рамках организации сезонного оздоровительного отдыха детей каждая лагерная смена имеет свою тематическую направленность и составленную организационно-воспитательную программу.

Детям предлагаются кружок робототехники, творческие кружки: мягкая игрушка, хореография, хоровая студия, клуб литераторов, бумагопластика, бисероплетение, живопись, квиллинг, термомозаика, искусство Китая, лепка, папье-маше, валяние.

«Я рада за предоставленную возможность бесплатного отдыха в таком прекрасном лагере для моих троих детей!» — сказала жительница Одинцовского округа Галина Вячеславовна.

Подать заявление на путевку можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

Дополнительную информацию можно получить по единому телефону «горячей линии» 122 добавочный 6. Чат для вопросов и ответов о мерах соцподдержки в Telegram «Социалка. Одинцово».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.