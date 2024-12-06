6 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают День рождения микроволновой печи, День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России, Митрофанов день и День благодарности бармену.

День рождения микроволновой печи

Сегодня эта бытовая техника есть почти в каждом доме. Она появилась еще в далеком 1945 году. Тогда инженер компании Raytheon Перси Спенсер обратил внимание, что продукты нагреваются от излучения магнетрона. По одной из версий это был кусок шоколада, а по другой — бутерброд. Это открытие и послужило началом истории появления микроволновой печи.

Сначала микроволновка использовалась для размораживания пищи солдат в американской армии. При этом первая СВЧ-печь была высотой около 1 м 75 см и весила 340 кг. День рождения техники отмечают в день выдачи патента на это изобретение.

День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России

Это профессиональный праздник людей, которые обеспечивают безопасность россиян и охраняют здоровье будущих поколений. Наркотики — бич современного времени. Они уничтожают и калечат миллионы жизней ежегодно.

Специальные подразделения системы МВД, в задачу которых входил контроль за распространением наркотиков, появились 6 декабря 1991 года. В свой профессиональный праздник сотрудники принимают поздравления от коллег. Отличившиеся получают награды и благодарности.

Митрофанов день

Это народный праздник снежного покрова, который часто называют «санный путь». В этот день православная церковь почитает святителя Митрофана Воронежского — первого епископа Воронежской епархии.

Обычно этот день отмечают ездой на санях, а на столы ставят свежесваренное пиво и пироги. По вечерам девушки гадают на суженого. Считалось, что рожденные в этот день будут прекрасными охотниками.

День благодарности бармену

У барменов есть сразу два профессиональных праздника. День бармена отмечают 6 февраля, а благодарить бармена нужно 6 декабря. При этом разницы в праздновании нет — нужно посетить заведение, насладиться искусством барменов и оставить им хорошие чаевые.

Известно, что первый учебник по барменскому делу выпустили в США в 1862 году. Его автор Джерри Томасом, который сумел собрать немало информации, хотя коктейлей тогда было немного. Рассвет барменского дела пришелся на время сухого закона, когда алкоголя осталось совсем мало, да и тот был ужасного качества. Тогда барменам приходилось экспериментировать.

Именины

Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Федор.