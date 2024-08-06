6 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня в мире отмечают Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир», а в России - профессиональный праздник у железнодорожных войск.

День железнодорожных войск России

Это профессиональный праздник военнослужащих, рабочих и гражданских служащих железнодорожных войск ВС РФ. Он приурочен ко дню образования специальных воинских формирований для охраны и эксплуатации Санкт-Петербурго-Московской железной дороги.

В этот день в 1851 году вышло «высочайшее утверждение» императором Николаем I «Положения о составе управления Санкт-Петербурго-Московской железной дороги». По документу было сформировано 14 отдельных военно-рабочих, 2 кондукторские и «телеграфическая» роты общей численностью 4 340 человек.

Это положило начало формированию первых военных ж/д подразделений. Им было предписано поддержание в исправном состоянии ж/д пути, обеспечение бесперебойной работы станций, охрана мостов и переездов.

Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия

День Хиросимы, или Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, отмечается каждый год 6 августа. Дата связана с историческими событиями 1945 года. Ежегодно в этот день во многих странах мира проходят многочисленные акции против ядерного оружия и за мир во всем мире.

Именно в этот день был приведен в исполнение приказ президента США Гарри Трумэна о бомбардировке японских городов. Первой жертвой стала Хиросима, а через три дня вторая бомба обрушилась на Нагасаки.

В Хиросиме погибли более 80 тыс. человек, порядка 12 тыс. пропали без вести, около 160 тыс. получили ранения и подверглись радиоактивному облучению. В Нагасаки 73 тыс. человек погибли в момент взрыва и порядка 35 тыс. от полученных ран и лучевой болезни.

Международный день «Врачи мира за мир»

Это день был предложен организацией «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». Он отмечается в годовщину страшной трагедии — дня бомбардировки японского города Хиросима.

Эта дата служит напоминанием о трагедии, роли врачей в борьбе за мир и предотвращении войны в целом.

«Атака мертвецов» в ходе Первой мировой войны

Одно из самых известных событий Первой мировой войны получило название «Атака мертвецов». Речь идет об контратаке 13-й роты 226-го Землянского полка 6 августа 1915 года, которая была проведена при обороне крепости Осовец на Восточном фронте.

Немцы атаковали небольшую русскую крепость Осовец. В ходе попыток взять крепость они, выждав попутный ветер, применили отравляющие газы. На рассвете в 4 часа утра на русские позиции потек темно-зеленый туман.

Результат газовой атаки оказался сокрушительным: многие роты были выведены из строя — всего отравлены 1,6 тыс. человек. В целом весь гарнизон получил отравления той или иной степени тяжести. Немцы открыли огонь по защитникам крепости и двинулись в атаку.

При этом немцы двигались очень быстро и попали под собственный газ. А остатки русской артиллерии открыли огонь по противнику. Комендант крепости генерал-лейтенант Н. А. Бржозовский приказал организовать огонь по уже занятым противником участкам Сосненской позиции и контратаковать в штыки «всем, чем можно».

Навстречу немцам встали остатки русской пехоты. Бойцы были «с лицами, обмотанными тряпками, сотрясаясь от жуткого кашля, буквально выплевывая куски легких на окровавленные гимнастерки», воины выглядели как «живые мертвецы». Их было чуть больше 60 человек.

Увидев эту атаку, германские пехотинцы побежали назад, затаптывая друг друга и повисая на проволочных заграждениях. Завершила дело пришедшая в себя русская артиллерия. К 11 часам Сосненская позиция была очищена от противника.

Именины

В этот день именины празднуют Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Роман и Ян.