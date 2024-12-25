6 455 аварийных деревьев срубили на территории лесфонда Подмосковья в 2024 году

За 2024 год на территории лесного фонда в Подмосковье проведены различные санитарно-оздоровительные мероприятия: уборка неликвидной древесины, выборочные и сплошные санитарные рубки. Работы выполнены на площади более 3 200 га. Кроме того, проведены рубки аварийных деревьев в количестве 6 455 штук. Все мероприятия были назначены по результатам лесопатологических обследований с учетом обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В Московской области доля поврежденных и погибших насаждений от общей площади лесов составляет 2,3%, что в два с лишним раза меньше предельного показателя 5%.

На землях лесного фонда в регионе проведена обработка от непарного шелкопряда на общей площади 38 000 га, что привело к затуханию очага размножения насекомого. Биологическая эффективность составила 96-98%, численность вредителя теперь в естественных пределах.

В уходящем году сотрудники лесничеств вместе с представителями партии «Единая Россия», депутатами Мособлдумы, местными народными избранниками продолжили проводить экологическую акцию «Чистый лес» по уборке неликвидной древесины и мусора в лесах Подмосковья, которая проходит в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов». В этом году Акция проводилась на территории 25 городских округов. Силами более 1600 участников собрано 939 кубометров валежника на площади около 63 га.

На следующий 2025 год запланировано проведение санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 5 тыс. га. Из них:

сплошная санитарная рубка — 500 га;

выборочная санитарная рубка — 1 500 га;

уборка неликвидной древесины — 3 000 га;

а также рубка аварийных деревьев — 4 000 шт.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.