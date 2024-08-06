597 кандидатов от «ЕР» зарегистрировано для участия в выборах в Подмосковье

В муниципальных выборах Московской области для участия зарегистрировано 597 кандидатов от «Единой России». Всего для участия в выборах по всей стране «Единая Россия» выдвинула более 36 тыс. кандидатов, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Идет активный этап кампании, сбор наказов и предложений на встречах с людьми. Кандидаты проводят реальную работу по поиску частных и системных решений на местах. Сделаем все, чтобы эти процессы прошли на традиционно высоком организационном уровне», — заявил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

Он также подчеркнул, что в этом году партия уделяет большое внимание кандидатам-ветеранам специальной военной операции. Всего таких людей выдвинуто 380 по всей стране.

«Методическое, юридическое сопровождение бойцы, которых партия сейчас выдвинула на осенние выборы, начали получать в ходе предварительного голосования. Теперь им предстоит новый сложный этап кампании, в конкуренции с кандидатами от других партий. Ребята должны быть уверены, что они могут на нас рассчитывать в новом для себя статусе. Так же, как и мы, вся страна рассчитывает на них в ходе СВО», — добавил Владимир Якушев.

В Московской области в Единый день голосования основные выборы пройдут в 25 городских округах, еще в 3-х территориях пройдут довыборы. Суммарно будет будет разыграно 580 мандатов.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, согласно решениям территориальных избирательных комиссий, регистрацию прошли 597 кандидатов от партии.

«Начиная с весны этого года была проделана большая подготовительная работа. В мае мы успешно провели процедуру предварительного голосования, что позволило нам открыто сформировать список кандидатов, которые пользуются поддержкой жителей своих городских округов. Сейчас в активной фазе сама избирательная кампания. Кандидаты встречаются с жителями, общественниками, профессиональными сообществами и собирают новые предложения в еародную программу партии», — заявил Игорь Брынцалов.

Он также подчеркнул, что Московское областное отделение сопровождает каждого участника специальной военной операции, который принял для себя решение попробовать свои силы в политике.

«Таких кандидатов у нас в регионе 11. Кроме этого в список кандидатов вошло большое количество людей, которые на регулярной основе оказывают помощь фронту, жителям новых регионов. Это люди с открытым сердцем, готовые помогать ближним в сложных ситуациях. Областное отделение, местные исполкомы также оказывают им всю технологическую и методологическую помощь», — добавил Игорь Брынцалов

Выборы депутатов муниципальных советов пройдут в Московской области в период с 6 по 8 сентября. Отдать свой голос за кандидатов можно будет как очно, придя на участок, так и в электронной форме. Для того, чтобы принять участие в выборах через ДЭГ, необходимо заполнить соответствующее заявление на сайте Vibory.gov.ru, используя учетную запись от портала Госуслуги. Сделать это можно по 2 сентября. Само голосование станет доступно в период с 8:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.