59 заявок уже подали на участие в III нацкинопремии «Герои большой страны»

25 июля стартовал прием заявок III кинопремии «Герои большой страны. За 10 дней на сайте героибольшойстраны.рф уже подано почти 60 заявок на участие. Прием проектов продлится до 25 сентября 2025 года. Награждение состоится 6 февраля 2026 года в национальном центре «Россия» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба кинопремии.

Кинопремия направлена на возрождение культуры и компетенций по производству проектов с глубоким и высоким духовно-нравственным содержанием, транслирующих традиционные ценности и формирующих образ героя, который служит семье и обществу, защищает и развивает страну.

Актуальность проведения премии определяется тем, что кино, как самый эффективный формат контента, напрямую влияет на образы и выборы молодежи — на будущее страны.

По данным исследований фонда СТРАНА / НИИ ВПК, во многих регионах страны до 85% подростков и молодых людей называют «любимыми» зарубежные фильмы и сериалы, в подавляющем большинстве — производства США, а 15% — указывают российские проекты, но часто те, что близки по ценностям к западному кинопродукту, в которых «материальные ценности стоят выше духовных, а индивидуализм лучше коллективизма».

В конкурсе участвуют игровые, документальные и анимационные картины, сериалы и короткометражные фильмы, опубликованные не ранее 1 октября 2023 года.

Проекты могут участвовать в премии, если они не искажают историю и не создают негативные образы нашей страны и ее деятелей. Из поданных на конкурс проектов по критерию «содержание» в шорт-лист будет отобрано 35 фильмов и сериалов.

На суд жюри попадут фильмы и сериалы, которые продвигают традиционные ценности, консолидируют общество, представляют положительный образ России, создают образы героев, с которых можно брать пример, формируют у зрителей ответственную жизненную позицию, отвечают на актуальные вызовы, вдохновляют на реализацию.

Тематические номинации кинопремии:

Герои-защитники;

Герои СВО;

Герои науки и технологий;

Человек труда;

Герои семьи;

Герои воспитания;

Герои-строители будущего.

В индустриальных:

приз за режиссуру;

сценарий;

за игровой фильм, сериал и короткий метр;

за лучший анимационный и документальный проект.

В специальных:

Служение и честь;

История и смыслы;

Мечты о будущем;

за лучший детский фильм;

приз молодежного жюри.

Все проекты шорт-листа пройдут через показы молодежной аудитории, а их содержание и влияние на зрителей будет оценено с помощью научно-интегративных исследований. Жюри на основе результатов исследований с учетом ценностно-смыслового посыла, актуальности визуально-драматургической формы и художественной ценности кинопроизведений выберет победителей в номинациях.

«Это должны быть не просто кинопроекты о героях, несущие созидательный ценностный посыл, способствующие становлению молодежи, отвечающие вызовам и приоритетам развития страны. Это должно быть драматургически выверенное, современное с визуальной точки зрения, талантливое кино для широкой аудитории», — подчеркнул генеральный продюсер премии Михаил Чурбанов.

Он добавил, что кинопремия отбирает и поощряет кинопроекты, которые работают на становление молодежи, на цели страны, адресованы широкой аудитории и талантливо сняты.

«Как показывают исследования, они обладают высоким коммерческим потенциалом и служат

развитию киноиндустрии», — прокомментировал Михаил Чурбанов.

Накануне награждения в Национальном центре «Россия» откроется форум кинопремии. Пройдут заседания смыслового центра по 17 ценностям, по вселенным и героям будущего, будут представлены результаты исследования по героям молодежи и влиянию кино, доклады по образам героев и оценке содержания контента, пройдет сессия по герою государственной службы, по образу человека труда в кино, форсайт-сессия по психологии зрителя, сценариям проектов 2030, пленарная сессия по семейному контенту и традиционным ценностям в кино.

К участию приглашены представители киноиндустрии и цифровых платформ, государства, промышленности, эксперты, педагоги, ученые, предприниматели, общественные деятели, журналисты, блогеры и молодежь из регионов России.

Кинопремия проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Официальный партнер кинопремии — Дом народов России.

По результатам кинопремии будет подготовлен аналитический доклад для органов государственной власти, киноиндустрии и онлайн-платформ, промышленности, сферы образования, инвесторов. Будут организованы показы проектов шорт-листа для молодежной аудитории в российских регионах и за рубежом.

Премия в сфере кинопроектов, формирующих образ героя, ценности и смыслы для молодежи и широкой зрительской аудитории проводится с 2021 года раз в два года.