58 водоемов Подмосковья соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям
Фото - © Химкинский военкомат/Медиасток.рф
Управление Роспотребнадзора по Московской области осуществляет контроль за зонами отдыха на соответствие требованиям санитарного законодательства. В соответствии со ст. 18 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» водные объекты, используемые для рекреационных целей должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарно-эпидемиологическим требованиям. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По состоянию на текущий момент управлением Роспотребнадзора по Московской области выдано 58 санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта:
- р. Москва, г. о. Красногорск, территория Мякининского шоссе, км 2, д. 1
- пруд на р. Банька, г. Красногорск, около ГТС № 5
- Пруд на р. Синичка г. о. Красногорск, с. Ангелово, тер. МЖК «Росинка»
- озеро «Светлое» в г. о. Воскресенск
- зона отдыха Челохово р. Десна г. о. Егорьевск
- зона отдыха «Любляна» р. Люблевка г. о. Егорьевск
- Княжеский пруд «Жукова гора» г. о. Егорьевск
- озеро «Святое» городской пляж г. Шатура
- озеро «Юбилейное» городской пляж г. о. Шатура
- пляж «Митинский пруд» г. о. Шатура
- озеро «Белое» «Санаторий ФССП «Зеленая Долина»
- озеро «Белое» зона отдыха Изумрудный м. о. Шатура
- Озеро «Голубое» в г. о. Воскресенск
- р. Семиславка в г. о. Воскресенск
- пруд п. Запрудня Пляж Парка Культуры и Отдыха «Солнечный берег» Талдомский г. о.
- зона отдыха пос. Новосиньково Дмитровского м. о.
- Пруд Парк культуры и отдыха «Победа» Дмитровский м. о.
- Зона отдыха на р. Яхрома Дмитровского м. о.
- пруд ул. Инженерная, г. Дмитров
- зона отдыха г. Дубна, набережная им. Д. И. Менделеева
- зона отдыха Парк семейного отдыха, г. Дубна, проспект Боголюбова
- река Истра, городской пляж «Берег реки Истра» по адресу: Московская область, м. о. Истра, г. Истра, ул. Ленина, вблизи д. 1
- Пляж на территории парк-отеля «Истра» ООО «Пансионат «Лечищево»
- Истринское водохранилище пляж на территории отеля Мистраль, г. о. Истра, д. Рождествено
- Клинский городской парк культуры и отдыха «Сестрорецкий»
- Высоковский городской парк культуры и отдыха «Березовый» г. о. Клин
- пляж озера Сенеж г. о. Солнечногорск
- Озеро Голубое (карьер № 1), г. Луховицы, ул. Озёрная, муниципальный пляж
- р. Ока (акватория левого берега), м. о. Луховицы, в районе п. Белоомут, муниципальный пляж
- р. Ока (левый берег), г. Коломна, мкр. Колычево, в районе ул. Набережная Дмитрия Донского, место купания и зона отдыха
- р. Ока (левый берег), г. Коломна, мкр.Бочманово, напротив домов 41-65
- р. Ока (правый берег), г. Коломна, мкр. Щуровов близи ул. Береговая, между автомобильным и железнодорожным мостами
- р. Коломенка, г. Коломна, место купания (пляж) и зона отдыха
- г. Озёры р. Ока (левый берег), у понтонного моста, место купания (пляж) и зона отдыха
- место массового купания и зона отдыха у воды (пляж) р. Осетр вдоль ул. Правобережная г. Зарайск
- озеро Большое г. о. Фрязино
- Суворовские пруды г. о. Лосино-Петровский
- р.Осетр м. о. Серебряные Пруды
- водоем «Южный» г. о. Электросталь
- водоем «Западный» г. о. Электросталь
- пляж Якушево д. Макарово г. о. Черноголовка
- Черноголовский пруд г. Ногинск
- Каменский пруд г. Ногинск
- зона отдыха с пляжем «Горчухино» Наро-Фоминский г. о.
- Городской пляж городской округ Краснознаменск
- Пляж ООО «Бриз» Рузский м.о
- зона отдыха с пляжем «Тихая гавань» санаторий «Русь» Рузский городской округ, дер. Палашкино
- озеро «Исаакиевское» Орехово-Зуевский г. о.
- карьер «Амазонка» Орехово-Зуевский г. о.
- водоем «Мечта» Орехово-Зуевский г. о.
- карьер «Нажицы» Орехово-Зуевский г. о.
- обводненный карьер «Золотые пески» Орехово-Зуевский г. о.
- водоём «Горский» Орехово-Зуевский г. о.
- Обводнённый карьер «Байкал» Павлово-Посадский г. о.
- Обводнённый карьер «Евсеевский» Павлово-Посадский г. о.
- обводненный карьер «Волкуша» г. о. Лыткарино
- Пансионат «Пестово» г. о. Мытищи
- Гостинично-развлекательный комплекс «Малибу» г. о. Мытищи
11 зон отдыха, расположенных в Пушкинском, Сергиево-Посадском городских округах, г. о. Элетросталь, г. о. Люберцы и г. о. Ступино, получили санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии водного объекта для использования в рекреационных целях:
- река Серебрянка г. Пушкино
- Пестовское водохранилище с. Ельдигино г. о. Пушкинский
- Пестовское водохранилище, с. Тишково г. о. Пушкинский
- Лесное озеро на р. Торгоша Сергиево-Посадский г. о.
- озеро «Загорское море» пляж со стороны микр. Семхоз
- озеро «Загорское море» микр. Семхоз, пляж со стороны СНТ «Энергетик»
- пруд в районе с. ВасильевскоеСергиево-Посадский г. о.
- Ваулинская плотина, д. Ваулино, Сергиево-Посадский г. о. пляж около ГТС
- водоем «Юбилейный» г. о. Электросталь
- Кореневский карьер г. о. Люберцы
- Белопесоцкий пруд — Белопесоцкий карьер «Котлован» в районе Белопесоцкого монастыря г. о. Ступино
Напоминаем, что купаться безопасно только в официально установленных местах отдыха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта в рекреационных целях.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.
Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.