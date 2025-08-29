58 водоемов Подмосковья соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям

сегодня в 19:21

Управление Роспотребнадзора по Московской области осуществляет контроль за зонами отдыха на соответствие требованиям санитарного законодательства. В соответствии со ст. 18 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» водные объекты, используемые для рекреационных целей должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарно-эпидемиологическим требованиям. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По состоянию на текущий момент управлением Роспотребнадзора по Московской области выдано 58 санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта:

р. Москва, г. о. Красногорск, территория Мякининского шоссе, км 2, д. 1

пруд на р. Банька, г. Красногорск, около ГТС № 5

Пруд на р. Синичка г. о. Красногорск, с. Ангелово, тер. МЖК «Росинка»

озеро «Светлое» в г. о. Воскресенск

зона отдыха Челохово р. Десна г. о. Егорьевск

зона отдыха «Любляна» р. Люблевка г. о. Егорьевск

Княжеский пруд «Жукова гора» г. о. Егорьевск

озеро «Святое» городской пляж г. Шатура

озеро «Юбилейное» городской пляж г. о. Шатура

пляж «Митинский пруд» г. о. Шатура

озеро «Белое» «Санаторий ФССП «Зеленая Долина»

озеро «Белое» зона отдыха Изумрудный м. о. Шатура

Озеро «Голубое» в г. о. Воскресенск

р. Семиславка в г. о. Воскресенск

пруд п. Запрудня Пляж Парка Культуры и Отдыха «Солнечный берег» Талдомский г. о.

зона отдыха пос. Новосиньково Дмитровского м. о.

Пруд Парк культуры и отдыха «Победа» Дмитровский м. о.

Зона отдыха на р. Яхрома Дмитровского м. о.

пруд ул. Инженерная, г. Дмитров

зона отдыха г. Дубна, набережная им. Д. И. Менделеева

зона отдыха Парк семейного отдыха, г. Дубна, проспект Боголюбова

река Истра, городской пляж «Берег реки Истра» по адресу: Московская область, м. о. Истра, г. Истра, ул. Ленина, вблизи д. 1

Пляж на территории парк-отеля «Истра» ООО «Пансионат «Лечищево»

Истринское водохранилище пляж на территории отеля Мистраль, г. о. Истра, д. Рождествено

Клинский городской парк культуры и отдыха «Сестрорецкий»

Высоковский городской парк культуры и отдыха «Березовый» г. о. Клин

пляж озера Сенеж г. о. Солнечногорск

Озеро Голубое (карьер № 1), г. Луховицы, ул. Озёрная, муниципальный пляж

р. Ока (акватория левого берега), м. о. Луховицы, в районе п. Белоомут, муниципальный пляж

р. Ока (левый берег), г. Коломна, мкр. Колычево, в районе ул. Набережная Дмитрия Донского, место купания и зона отдыха

р. Ока (левый берег), г. Коломна, мкр.Бочманово, напротив домов 41-65

р. Ока (правый берег), г. Коломна, мкр. Щуровов близи ул. Береговая, между автомобильным и железнодорожным мостами

р. Коломенка, г. Коломна, место купания (пляж) и зона отдыха

г. Озёры р. Ока (левый берег), у понтонного моста, место купания (пляж) и зона отдыха

место массового купания и зона отдыха у воды (пляж) р. Осетр вдоль ул. Правобережная г. Зарайск

озеро Большое г. о. Фрязино

Суворовские пруды г. о. Лосино-Петровский

р.Осетр м. о. Серебряные Пруды

водоем «Южный» г. о. Электросталь

водоем «Западный» г. о. Электросталь

пляж Якушево д. Макарово г. о. Черноголовка

Черноголовский пруд г. Ногинск

Каменский пруд г. Ногинск

зона отдыха с пляжем «Горчухино» Наро-Фоминский г. о.

Городской пляж городской округ Краснознаменск

Пляж ООО «Бриз» Рузский м.о

зона отдыха с пляжем «Тихая гавань» санаторий «Русь» Рузский городской округ, дер. Палашкино

озеро «Исаакиевское» Орехово-Зуевский г. о.

карьер «Амазонка» Орехово-Зуевский г. о.

водоем «Мечта» Орехово-Зуевский г. о.

карьер «Нажицы» Орехово-Зуевский г. о.

обводненный карьер «Золотые пески» Орехово-Зуевский г. о.

водоём «Горский» Орехово-Зуевский г. о.

Обводнённый карьер «Байкал» Павлово-Посадский г. о.

Обводнённый карьер «Евсеевский» Павлово-Посадский г. о.

обводненный карьер «Волкуша» г. о. Лыткарино

Пансионат «Пестово» г. о. Мытищи

Гостинично-развлекательный комплекс «Малибу» г. о. Мытищи

11 зон отдыха, расположенных в Пушкинском, Сергиево-Посадском городских округах, г. о. Элетросталь, г. о. Люберцы и г. о. Ступино, получили санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии водного объекта для использования в рекреационных целях:

река Серебрянка г. Пушкино

Пестовское водохранилище с. Ельдигино г. о. Пушкинский

Пестовское водохранилище, с. Тишково г. о. Пушкинский

Лесное озеро на р. Торгоша Сергиево-Посадский г. о.

озеро «Загорское море» пляж со стороны микр. Семхоз

озеро «Загорское море» микр. Семхоз, пляж со стороны СНТ «Энергетик»

пруд в районе с. ВасильевскоеСергиево-Посадский г. о.

Ваулинская плотина, д. Ваулино, Сергиево-Посадский г. о. пляж около ГТС

водоем «Юбилейный» г. о. Электросталь

Кореневский карьер г. о. Люберцы

Белопесоцкий пруд — Белопесоцкий карьер «Котлован» в районе Белопесоцкого монастыря г. о. Ступино

Напоминаем, что купаться безопасно только в официально установленных местах отдыха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта в рекреационных целях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.