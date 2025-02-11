56% учителей в Подмосковье обеспечат планшетами к 2026 году

Заместитель министра образования Московской области Евгений Никитин во время конференции на тему «Цифровая трансформация системы образования в Московской области» заявил, что в рамках нового национального проекта до 56% учителей в Подмосковье обеспечат планшетами для работы.

«На 2026–2030 годы в рамках нового национального проекта „Экономика данных и цифровая трансформация государства“ планируется основное мероприятие — оснащение учителей планшетами. Заявлена цель, чтобы 56% учителей на момент окончания (проекта — ред.) были обеспечены планшетами», — сказал Никитин.

Он объяснил, что эти девайсы потребуются педагогам для работы с электронными журналами и цифровым образовательным контентом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.